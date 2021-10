Im Rahmen des Kulturprogrammes in Schwadorf hätte der sogenannte "Genusstag" am Sonntag mit vielen niederösterreichischen Ausstellern die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten versorgen sollen. Der Markttag, der bereits zum vierten Mal am Hauptplatz stattgefunden hätte, wurde aber nun von der Gemeinde abgesagt. Grund dafür ist die Absage einiger Aussteller, die aufgrund der Terminverschiebung von Samstag auf Sonntag doch nicht nach Schwadorf kommen können.

Der Genusstag hätte ursprünglich am 2. Oktober stattfinden sollen, wurde aber nach der Überschneidung mit der Firmung auf Sonntag verschoben.