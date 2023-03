Startschuss für „Papierfabrik Varieté“ in Klein-Neusiedl

Allmählich macht sich in der ehemaligen Papierfabrik Lampenfieber bemerkbar. In dem geschichtsträchtigen Gebäude wird am kommenden Freitag offiziell das „Papierfabrik Varieté“ eröffnet. Betreiber des spektakulären Projektes ist das Artisten-Paar Seraina und Marc Dorffner, die zum Einstand in der Artistik-Show „Ein * Motel“ auch selbst auf der Bühne stehen. Marc als Jongleur, auf der freistehenden Leiter und als Komödiant, Seraina als Spezialistin für Luftakrobatik und Trapez.

Ab 3. März soll dann jede Woche an drei Tagen ein bunter Mix aus Varieté, Artistik-Show, Kabarett und Musik geboten werden (siehe unten). „Wir wollen dem Publikum qualitativ hochwertige Unterhaltung in einer einzigartigen Atmosphäre bieten“, erklärt Marc Dorffner. Vor allem soll laut Dorffner die Sparte „Varieté, Artistik mit einem Handlungsstrang“, als gehobene Unterhaltungsshow etabliert werden.

200 Scheinwerfer für die Bühne

Vergangene Woche wurde noch emsig am Feinschliff der neuen Event-Location gearbeitet. 200 Scheinwerfer werden künftig die Bühne und den 600 Quadratmeter großen Theatersaal farbenfroh beleuchten, in dem – abhängig vom jeweiligen Programm – 200 bis 300 Besucher Platz finden werden. Mit dem „Papierfabrik Varieté“ hält auch eine zeitgemäße Form von Veranstaltungsstätten Einzug in der Region. Das Publikum findet im Saal ebenerdig und auf einer Tribüne ausschließlich an Tischen Platz.

Seraina und Marc Dorffner auf ihrer Bühne. Foto: Otto Havelka

An einer Bar im Foyer gibt es Snacks und diverse Getränke. Und der Geschichte des Gebäudes wurde bei der Einrichtung mit historischen Bilddokumenten oder auch Waggons und einer Wendeltreppe der ehemaligen Papierfabrik Rechnung getragen. Marc und Seraina Dorffner sind jedenfalls zuversichtlich, dass ihr Projekt erfolgreich sein wird. Der Kartenverkauf läuft laut Marc gut an: „Es gibt schon für das ganze Jahr Reservierungen.“

Ein Auszug der Termine

3. bis 26. März: Artistikshow Varieté „Ein * Motel“

31. März: Kabarett Jimmy Schlager „Leberkaas Hawaii“

1. April: Kabarett Christoph Fritz „Zärtlichkeit“

7. bis 16. April: „Abgefahren!“ - Akrobatik und Komik mit Livemusik

21. April: Kabarett Malarina „Serben sterben langsam“

29. April: „Liebe und Krawall“ mit der Pop-Band „Alle Achtung“

2. bis 11. Juni: Artistikschule Berlin „Define your space“

15., 16., 22., 23. Juli: Puppentheater „Tabula Rasa“

28. Oktober: Konzert mit „Pete Art & the Rock’n’Roll Junkies“

18. November: Kabarett Tricky Niki „NIKIpedia“

https://www.papierfabrik-variete.com

