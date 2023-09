Klangvolle und wortreiche Himberger Herbstplaudereien

Die Herbstplaudereien in der Kulturwerkstatt Sacoma sind in Himberg bereits zur Tradition geworden, um den Sommer ausklingen zu lassen und die wieder kühlere, aber oft doch gemütliche Jahreszeit langsam zu begrüßen. Und so fanden sich vergangenen Sonntag Literatur- und Musikbegeisterte unter wolkenlosem Himmel im Garten des Kulturvereins ein.

„Klangvoll und wortreich“ lautete das Motto, und spielte auf das abwechslungsreiche Programm an. Ilse Storfer-Schmied las aus ihren Büchern und Manuskripten vor, Renate Berka präsentierte so manches ihrer Gedichte. Mal regten sie zum Nachdenken an, mal überkam die Gäste ein Schmunzler. Musikalische Beiträge brachte das Duo „Zwaklang“, bestehend aus Ilse Stofer-Schmied und ihrer Tochter Johanna M. Schmied, welche auch die Präsidentin des Vereins Kulturwerkstatt Sacoma ist. Als musikalische Gäste erfreuten zudem Fritz Felber auf dem Akkordeon und Peter Kafka mit fröhlichen Volksweisen sowie Liedern von Reinhard Mey das Publikum.

Johanna M. Schmied freute sich über einige neue Besucherinnen und Besucher, welchen sie einen Einblick in die verschiedenen künstlerischen Bereiche des kreativen Hauses gab. Der Nachmittag endete schließlich mit anregenden Gesprächen bei einem Buffet und wurde somit dem Titel „Plaudereien“ durchwegs gerecht.