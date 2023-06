Kulinarisches und musikalisches Gartenfest in Himberg

Das sommerliche Wetter lockte zahlreiche Gäste in den Garten von Ilse Storfer-Schmieds Kulturwerkstatt in Himberg. Im Haus wurden Storfer-Schmieds Acrylbilder sowie bunte Gedichte ausgestellt, am umfangreichen Buffett konnten sich die Besucherinnen und Besucher stärken. Der Höhepunkt, nämlich das literarisch-musikalische Programm wurde im Hof geboten. Johanna M. Schmied, Tochter von Ilse Storfer-Schmied, mit der sie auch das Duo „Zwaklang“ bildete, moderierte die abwechslungsreiche Stunde, in der „Zwaklang“ auch einige Kompositionen zum Besten gab.

Als musikalische Gäste erfreuten Theresa Past mit ihrer Ziehharmonika, Ewald Angetter und Michael Maw (Gesang und Gitarre) sowie ein Ensemble bestehend aus Maria Kochinger, Wolfgang Bauer (beide Zither) und Leo Wittner (Klarinette) das Publikum. Ilse Storfer trug dazwischen kurze Gedichte aus ihren verschiedenen Büchern vor. Im angenehmen Ambiente konnte man noch die Ausstellung und angeregte Unterhaltung genießen, im Buchladen schmökern oder aber auch den Hindberry Beerensturm verkosten und erstehen, sowie auch Sirup vom 40er Hof aus Moosbrunn.