Auto auf Schwechater Parkplatz fast von Erde „verschluckt“

Noch laufen die Untersuchungen, was genau die Ursache für den Vorfall am Morgen des 7. Juni gewesen sind. Laut dem Betreiber des Parkplatzes, der Firma „Parktiger“, ist noch nicht klar, warum an drei Stellen am Rand des Areals riesige Löcher aufgerissen sind. Allerdings liege ein Zusammenhang mit den starken Regenfälle in der vorangegangenen Nacht nahe, wie es auf Anfrage der NÖN heißt. Ein Loch war jedoch direkt unter einem geparkten Auto entstanden und hatte dieses fast „verschluckt“.

Die Schwechater Feuerwehr musste ausrücken, um das Fahrzeug zu bergen. Per Kran wurde der Kleinwagen aus dem Loch gehoben, zudem wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Ebenso die anderen betroffenen Bereiche des kostenpflichtigen Dauerparkplatzes. In Summe ging der Vorfall jedoch eher glimpflich aus. Sobald die Ursache feststeht, werde man Maßnahmen setzen, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern, heißt es vonseiten „Parktiger“.

Dieser kurios anmutende Einsatz war an diesem Tag jedoch nur einer von insgesamt sechs Vorfällen, zu denen die Feuerwehr ausrücken musste. Allen voran hatte es am Abend des 7. Juni auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1 gleich mehrfach gekracht - mehr dazu findet ihr hier: