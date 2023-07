Hammerbrotwerke: „Soravia“ lässt Wohnprojekt in Schwechat fallen

Das gigantische Wohnbauprojekt mit rund 400 geplanten Wohnungen ist vom Tisch. Seit 2015 arbeitete der Immobilienentwickler „Soravia“ an seinem Wiederbelebungsvorhaben für die ehemaligen Hammerbrotwerke in der Innerbergerstraße. Letztlich erfolglos. Nun gibt sich das Unternehmen pragmatisch und entwickelt ein Gewerbeprojekt, um Betriebe auf dem geschichtsträchtigen Fabrikareal anzusiedeln. Nähere Details gibt es dazu vorerst keine. Man befinde sich in Abstimmung mit der Gemeinde, heißt es in einem Statement gegenüber der NÖN.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) bestätigt einen bislang losen Kontakt. „Anfang August wird es diesbezüglich einen Termin geben“, ergänzt die Stadtchefin. Die angestrebte Nutzung als Gewerbeliegenschaft ist rechtlich gesehen jedoch mit deutlich weniger Gegenwind verbunden. Denn gescheitert ist das Wohnbauprojekt in erster Linie an der dafür falschen Widmung. So gilt das knapp fünf Hektar große Areal als „Bauland-Betriebsgebiet“. Die Errichtung von gewerblichen Gebäuden ist damit grundsätzlich möglich, für Wohnungen hätte es eine Umwidmung gebraucht.

„Seveso-Richtlinie“ verhindert nötige Umwidmung

Doch diese hätte es seitens der Behörden, in diesem Fall der Stadtgemeinde Schwechat beziehungsweise dem Land NÖ als zuständig Aufsichtsbehörde, nicht gegeben. Zumindest „nicht in einem zeitlich sinnvollen Rahmen“ durchgehen, wie der Immobilienentwickler festhält. Verantwortlich dafür ist die Nähe zum Industriebetrieben wie Air Liquide oder allen voran die OMV-Raffinerie und Borealis. Denn dadurch kommt die sogenannten „Seveso-Richtlinie“ zum Tragen. Sie gilt EU-weit und wurde „zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen“ geschaffen.

Bezeichnet wurde sie nach der italienischen Stadt Seveso, wo sich 1976 ein folgenschwerer Chemieunfall ereignete. Die Richtlinie führt gefährliche Stoffe und Maßnahmen, die produzierende Betriebe einhalten müssen, auf. Darüber hinaus sind Mindestabstände zu Wohngebieten definiert - diese gelten aber nur im Falle von Neuwidmungen, wie in diesem Fall. Nachdem „Soravia“ jedoch vor fünf Jahren der Post immerhin vier Millionen Euro für den Ankauf überwiesen hat, will man das ehemalige Brotfabrik-Areal naturgemäß gewinnbringend nutzen. Dadurch rückt nun das Gewerbeprojekt in den Fokus.

Der Silo mit der A1-Werbung wurde bei dem Brand massiv beschädigt. Wie groß der Schaden ist, ist auch weiterhin nicht bekannt. Foto: Gerald Burggraf

Keine Auswirkungen darauf habe der verheerende Brand Mitte März im Bereich der leer stehenden Silos auf dem Grundstück. So war das Verbindungsgebäude zwischen den Türmen durch Fremdverschulden in Flammen aufgegangen. Die ehemaligen Getreidetürme wurde schwer beschädigt, die Gutachten der Versicherungssachverständigen stehen allerdings noch aus. „Das liegt auch daran, dass mit der Zerstörung des Verbindungsgebäudes der beiden Silos der Zugang zerstört wurde“, heißt es vonseiten „Soravia“.

Derzeit könne man nur per Kran in das Gebäude, eine bestehende Außentreppe müsse erst „aufwendig in Stand gesetzt werden“. Die historischen Backsteinbauten wurden damals übrigens nicht weiter beschädigt. Der desolate Zustand der 1908 und 1909 errichteten Hallen ist aber seit Jahren ein Problem, weshalb „Soravia“ auch stets auf einen dringenden Handlungsbedarf verwiesen hat. Die Brotfabrik selbst musste vor mittlerweile 54 Jahren ihren Betrieb einstellen.