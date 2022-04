Parklösung für Fischamend in Arbeit

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Durch die Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone in Wien sind Parklösungen auch in vielen umliegenden Gemeinden zum Thema geworden. Schwechat hat bereits eine flächendeckende Gebührenpflicht eingeführt (die NÖN berichtete). In Fischamend wird aktuell an einer Lösung gearbeitet. Das Problem ist hier jedoch ein anderes als in vielen Gemeinden.

„In Fischamend haben wir eine spezielle Situation. Wir haben mehr Flughafenparker als Pendler“, schildert Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) die Situation. Um sich die Parkgebühren am Flughafen zu sparen, würden viele Urlauber in der Stadtgemeinde parken und dann den Zug nehmen. Ein Parkpickerl, bei dem für die Bürger hohe Kosten anfallen, will Ram jedoch nicht für Fischamend. „Wir haben lange überlegt, was wir stattdessen tun können“, sagt der Stadtchef.

Kurzparkzone soll Erleichterung bringen

Ein Vorschlag liegt nun beim Land zur Prüfung. Demnach soll in Fischamend eine Kurzparkzone eingeführt werden. Jeder kann für einen gewissen Zeitraum – überlegt werden drei Stunden – gratis parken, danach werden Strafen fällig. Die Maßnahme soll im gesamten Stadtgebiet gelten. „Würden wir nur in einzelnen Sektoren eine Kurzparkzone einführen, würden die Leute ausweichen“, ist sich Ram sicher.

Für all jene Personen, die ihren Hauptwohnsitz in der Fischastadt haben, soll es laut Rams Vorschlag eine Ausnahmeregelung geben. Für sie soll lediglich eine Verwaltungsabgabe anfallen, die für zwei Jahre festgesetzt wird und die Kosten, die die Kurzparkzone unter anderem durch die Kontrollen verursacht, decken soll. Die Höhe der Abgabe wird auf 40 bis 50 Euro geschätzt, jährlich wären das dann 20 bis 25 Euro.

Sollte es für diesen Vorschlag eine Zustimmung vom Land geben, sollen die genauen Details der Bevölkerung vorgestellt werden. „Wir legen Wert auf Bürgerbeteiligung“, hält der Bürgermeister fest. Daher soll eine Volksbefragung über die Einführung dieser Parklösung stattfinden.

An die Entscheidung der Bevölkerung will sich Ram halten. Sollte sich eine Mehrheit dafür aussprechen, dann würde die Kurzparkzone bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden.

