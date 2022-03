Schwechat stellt mit 1. März auf „Grüne Zone“

Wer in Schwechat einen Hauptwohnsitz hat, kann um eine Dauer-Parkkarte für die „Grüne Zone“ ansuchen. Wiewohl das Jahresticket pro Person nur für ein Auto beantragt werden kann. Bei Unternehmen gelten hingegen eigene Regeln, auch sie sind natürlich von der Einführung der flächendeckenden Park-Gebührenpflicht betroffen.

Zentrale Voraussetzungen: Der Firmensitz in Schwechat und das Fehlen eigener Privatparkplätze. Eine Betriebsstätte, sprich ein Filialstandort wie es etwa bei Hartlauer oder der Bäckerei Szihn der Fall ist, reicht damit nicht aus. Das schmeckt vor allem ÖVP und Wirtschaftskammer nicht wirklich, sie hätten für eine breiter gefasste Formulierung plädiert.

Seitens der roten Stadtregierung verweist man jedoch auf geltendes Recht. „Laut Verkehrsabteilung des Landes ist das so. In der Verordnung muss die korrekte Bezeichnung drinstehen und das ist eben ‚Firmensitz‘, also der Nachweis über einen Firmenbucheintrag“, unterstreicht Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Pro Unternehmen können maximal fünf Mitarbeiter, die außerhalb Schwechats wohnen, eine Parkkarte beantragen. „Das gibt es sonst nirgendwo. Das ist unser freundliches Angebot, um die örtlichen Betriebe zu unterstützen“, hält die Stadtchefin fest.

Zudem habe man eine sehr kulante Lösung bei Firmenfahrzeugen entwickelt. Für bis zu neun Fahrzeuge kann eine Dauerkarte gekauft werden, allerdings steigt der Preis mit der Anzahl der Firmenautos (siehe Infobox). „Ein Betrieb mit zehn oder mehr Firmenautos hat genug private Parkplätze“, argumentiert Verkehrsstadtrat Walter Schaffer (SPÖ).

Zunehmend Spezialfälle bei Wirtschaftstreibenden

Die Wirtschaftskammer wird jedenfalls zunehmend mit der Einführung der „Grünen Zone“ konfrontiert. „Wir bekommen mehrmals täglich Anfragen, vermehrt sind es Spezialfälle“, erzählt Außenstellenleiter Mario Freiberger.

Einen bürokratischen Aufwand zieht die „Grüne Zone“ beispielsweise im Fall von Ein-Personen-Unternehmen (EPU) nach sich. Sie sind rechtlich gesehen, nicht verpflichtet sich im Firmenbuch eintragen zu lassen. Sie können dadurch aber keine Jahres-Parkkarte für ein Firmenauto beantragen. „Einige Einzelunternehmer haben neben ihrem Privat-Pkw auch ein zweites Fahrzeug für ihren Betrieb“, weiß Freiberger.

Sämtliche Detailfragen kläre man derzeit mit der Stadt. Ein Thema ist zudem der Concorde Business Park. „Dort gibt es Betriebe mit vielen Mitarbeitern, aber vergleichsweise wenige Parkplätze auf Privatgrund“, sagt der Außenstellenleiter.

Zudem sei die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln eher schlecht oder zumindest in der Taktung optimierbar. Letzterem stimmt Verkehrsstadtrat Schaffer zu.

„Die Erreichbarkeit aus dem ganzen Stadtgebiet sollte verbessert werden“, betont er. Daher wären auch alle Erlöse aus Parkgebühren, nach Abzug der Verwaltungskosten, für den Öffi-Ausbau in Schwechat zweckgewidmet. Die Parkplatznot im Business Park sieht der SPÖ-Politiker hingegen nicht. „Die Tiefgaragen sind meist recht leer und die alte B9 ist eine Privatstraße, die daher als Parkplatz ohne Gebührenpflicht genutzt werden kann“, untermauert Schaffer.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden