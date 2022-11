Betriebsversammlungen für Sicherheitspersonal an Flughäfen beendet

Am Flughafen Wien sei die Betriebsversammlung nach einer Stunde gegen 10 Uhr "ohne jegliche störende Auswirkungen für die Passagiere oder den Flugverkehr" beendet worden, gab der Airport am Dienstag bekannt.

Die Verhandlungen für die im Mai 2023 vorgesehene Kollektivvertrags-Erhöhung würden zwischen den Gewerkschaften GPA und Vida auf Arbeitnehmerseite und Wirtschaftskammer und Flughafen Wien auf Arbeitgeberseite zeitgerecht aufgenommen werden, so der Flughafen Wien.

Am Flughafen Salzburg sollen die Beschäftigten am Freitag informiert werden. Die Gewerkschaft fordert für das Sicherheitspersonal im Rahmen von Sonder-KV-Verhandlungen eine deutliche Lohnerhöhung und Annäherung an das deutsche Niveau, das 2023 - unter Berücksichtigung von Zulagen und Sonderzahlungen - um etwa 50 bis 70 Prozent über dem österreichischen liegen wird.

