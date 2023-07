Pellendorfer sprinten zu Ticket für Bundeswettkämpfe

Eine Löschleitung in rund 30 Sekunden aufzubauen, das gelingt nur wenigen Feuerwehrbewerbsgruppen. Doch genau diese Leistung rufen die Mitglieder der Feuerwehr Pellendorf um Johannes Prendl seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich ab. So auch bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Leobersdorf (Bez. Baden). Dort qualifizierte sich das achtköpfige Team durch die gezeigten Leistungen zum vierten Mal hintereinander für die Bundesbewerbe, die kommendes Jahr in Vorarlberg stattfinden werden.

„Das war eines unserer großen Ziele“, untermauert Johannes Prendl im Gespräch mit der NÖN. Ebenso das Erreichen einer 30er-Zeit, die mit 30,85 Sekunden auch geschafft wurde. Im der Kategorie „Bronze“, wo jedes Teammitglied seine fixe Position hat, sprinteten die Pellendorfer zu Platz fünf - wohlgemerkt unter mehr als 500 teilnehmenden Bewerbsgruppen. „Damit sind wir sehr zufrieden“, hält Prendl fest.

Stockerlplatz in der „Meisterklasse“

In der höheren Schwierigkeitsstufe „Silber“, wo die Rollen unter den Teammitgliedern vor dem Lauf zugelost werden, schlich sich allerdings ein Fehler ein. Dadurch wurde es dort „nur“ der 23. Platz, wobei auch hier rund 300 Gruppen angetreten sind. „Leider ist uns ein Fehler passiert, doch die Zeit war sehr gut“, nimmt es Prendl nicht zu schwer. Aufgebaut war die Löschleitung übrigens in 35,76 Sekunden. Dennoch qualifizierten sich die Pellendorfer auch in „Silber“ für die Bundesbewerbe.

Deutlich besser lief es dafür wieder beim abschließenden „Fire Cup“, in Feuerwehrkreisen als Meisterklasse bekannt. Dabei treten die besten 20 Teams der „Bronze“-Wertung des vorangegangenen Jahres gegeneinander an. Mit einer Top-Leistung erreichten Prendl & Co. den dritten Platz und standen damit am Siegertreppchen. „Beim Fire-Cup haben wir uns gar nicht so viel erhofft, wir sind sehr zufrieden“, betont der Teamkapitän.

Zum Landesbewerb kamen die Pellendorfer jedenfalls voll fokussiert. „Wir waren gut vorbereitet und natürlich war die ganze Vorbereitung darauf ausgelegt, auch der Trainingsplan“, hält Prendl fest. Seit vergangenen Herbst wurde einmal wöchentlich trainiert. Zudem nahm die Mannschaft an allen drei Abschnittsbewerben und natürlich auch dem Bezirksbewerb im Bezirk Bruck teil. Bei allen Bewerben landete man letztlich auf Platz 1 - auch wenn dieser nur im Abschnitt Schwechat-Land sowie auf Bezirksebene auch so gewertet wurde.