Auch für Strafrichter gilt: „Ich verbinde“

„Ja, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möcht nur der Firma Meisel mitteilen, dass ich jetzt die Bücher, die sie bestellt ham, fertig habe, und ob ich die Bücher hinschicken soll, und ob ich die Rechnung auch mitschicken darf“, so beginnt ein legendärer Sketch des bayrischen Komikers Karl Valentin - und das ist nur das erste Mal von insgesamt neun Anläufen, um das Anliegen zu schildern und schließlich eingeschränkt erfolgreich zu sein.

In der Sache erfolgreich, im Kern nicht

So oder so ähnlich konnte sich der einem großen Schöffensenat vorsitzende Richter Martin Bodner gefühlt haben, um eine Zeugin (29) beziehungsweise Geschädigte in einem Fall von sexuellem Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person zu befragen. Angeklagt war ein Bekannter der Frau, der am 1. Februar dieses Jahres mit ihr in seiner Wohnung in Fischamend Drogen konsumiert haben soll. Nachdem die Frau - weggetreten vom Suchtgift - eingeschlafen war, soll sich der Mann auf sie „draufgelegt“ haben und sexuelle Handlungen an ihr vornehmen haben wollen.

So zumindest schilderte sie es bei ihrer Polizeieinvernahme als sie Anzeige erstattete. Der Mann, der von Julia Wolf rechtsfreundlich vertreten wurde, gestand den gemeinsamen Drogenkonsum, stritt aber den sexuellen Übergriff ab. Dass es nicht ganz einfach sein würde, die 29-Jährige zu befragen, die aktuell ihre Untersuchungshaft in der geschlossenen Abteilung des Landesklinikums Mauer verbringt, war dem erfahrenen Richter klar. Aber der Zustand der Frau stellte letztlich das kleinere Problem dar.

„Weggegangen, Platz vergangen“

Die vorangegangene Verhandlung Bodners dauerte länger. Nun ist es so, dass Videoschaltungen amtlich bestellt werden müssen. Das funktioniert in Halb-Stunden-Schritten, samt zuständigem Kontakt. Wenn der Slot nicht abgerufen wird, heißt es: „Weggegangen, Platz vergangen.“ Jetzt ist es bis zum Buchbinder Wanninger nicht mehr weit. Wo ist die Frau, wie kann die Befragung doch noch stattfinden - und die Kernfrage: Wer ist zuständig?

So ernsthaft die Vorwürfe gegen den Angeklagten waren - was die Schöffen in der Folge live und in Farbe bekamen, war durchaus geeignet, das Landesgericht als Unterhaltungsform zu bewerben. Erster Versuch des Richters, das gegenständliche Problem mit dem Landesklinikum Mauer zu besprechen - ... - „ich verbinde“. An zwei oder drei Weiterverbindungsstellen wurde Bodner gefragt, ob es sich bei dem genannten Kontakt - einem Justizbeamten - um einen Patienten handelt, was auch diesem sehr souveränen Richter so manche Nerven kostete.

Bis jemand sich zuständig fühlte, hatte der Richter x-mal telefoniert

An einer der vielen Stationen seines Telefonats, das den Großteil der Verhandlung in Anspruch nahm, wurde Bodner tatsächlich eine valide Information geliefert - nämlich die, dass der als Kontakt genannte Beamte schon in Pension sei. Da konnte auch der Richter, in stiller Verzweiflung, nicht ganz an sich halten. Aber Hartnäckigkeit setzt sich durch. Und er fand wirklich noch einen Beamten, der sich a) zuständig fühlte und b) meinte, dass die 29-Jährige nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung befragt werden könnte.

Ein Etappensieg, der sich kurz wie ein Tour-de-France-Erfolg anfühlte, aber letztendlich zum Pyrrhussieg wurde. Denn die 29-Jährige konnte sich kaum oder nur widersprüchlich zu ihrer ursprünglichen Aussage an die Geschehnisse der Nacht erinnern. Das ergab „wenig überraschend“ einen Freispruch.