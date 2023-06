Eine eigene Interpretation von „Lost and Found“ am Flughafen Schwechat

Definitiv Schwerarbeit hatte eine Rumänisch-Dolmetscherin am Landesgericht Korneuburg zu leisten. Schon als der 43-jährige Rumäne von zwei Justizwachebeamten in den Saal geführt wurde, hatte der Mann Tränen in den Augen. Das dazugehörende Schluchzen, ließ sich dann die ganze Zeit während des Prozesses kaum abdrehen, obwohl Richter Martin Bodner dem 43-Jährigen einen klaren Hinweis gab: „Nicht weinen, bringt nichts.“

In der Verhandlung ging es um eine sehr eigenwillige Interpretation des 43-Jährigen von „Lost and Found“ am Flughafen Schwechat. Am 21. Februar dieses Jahres habe er eine Geldbörse gefunden und eigentlich habe er es schon abgeben wollen. Tatsächlich entnahm er dem Fundstück 20 Schweizer Franken und kaufte sich mit der fremden Kreditkarte des Börsel-Besitzers an einem Automaten Zigaretten für 36 Euro.

Aus einem Anklagepunkt wurden schließlich drei

So weit, so geständig - natürlich auch unter vehementestem Schluchzen. Nun gab es aber noch einen zweiten Vorfall, der sich am 22. Februar ereignete, bei dem 43-Jährigen vorgeworfen wurde, im Terminal 3 einen Rucksack „gefunden“ zu haben, dessen Wert des Inhalts der Besitzer mit 1.700 Euro angab. Am 26. Februar konnte das gestohlene Tablet geortet werden: in Rumänien, in der Heimatstadt des Angeklagten, in einem Einkaufszentrum.

Nachdem der Beschuldigte am 3. April dieses Jahres bei einem Grenzübertritt festgenommen wurde, kontrollierten die Beamten das Handy des Mannes. Fast wie in einem professionellen Shop, machte der 43-Jährige offenbar auf der Flughafentoilette Fotos von den „gefunden“ Dingen, um sie zum Verkauf anzubieten. Eines dieser Fotos zeigte ein Paar Nordic Walking Stöcke. „Nicht die auch noch“, seufzte Verteidigerin Birgit Harold.

Und ja, es wurde ein dritter - für alle bisher neuer - Anklagepunkt. Die Stöcke haben neben einem Mistkübel im Check-In-Bereich gelehnt. Der 43-Jährige habe sie zu schade gefunden, um weggeschmissen zu werden, so zumindest die Sichtweise des Angeklagten. Bodner tat sich mit der an den Tag gelegten Harmlosigkeit des Mannes schwer, denn sieben einschlägige Verurteilungen sprechen eine deutliche Sprache.

Auch im Ausland Sachen auf Flughäfen „gefunden“

In seiner Heimat saß er für ein Delikt der Wirtschaftskriminalität viereinhalb Jahre in Haft. „Konsequenterweise sind Sie danach nur noch außerhalb Rumäniens straffällig geworden“, so der Richter und meinte Verurteilungen in Belgien, den Niederlanden und Italien. Auch dort hatte er so einiges auf Flughäfen „gefunden“ und verkauft. So gesehen waren die herausgepressten Schlussworte des Angeklagten vor der Urteilsverkündung schon Chuzpe: „Ich bin kein Dieb, ich bin ein Arbeiter.“

Harold beantragte für ihren in Österreich noch unbescholtenen Mandanten ein mildes Urteil. Das ging sich mit „diesem massiv getrübten Vorleben“ aber nicht mehr so recht aus. Ein Jahr unbedingte Freiheitsstrafe lautete schließlich das Urteil Bodners. Der Richter machte dem 43-Jährigen auch keinerlei Hoffnungen, nach der Hälfte der verbüßten Strafe bedingt entlassen zu werden. Letztmalig in der Verhandlung schluchzend, erklärte er dem „Domnul Judecător“ seinen Rechtsmittelverzicht.