Fahrrad-Diebstahl in Himberg brachte Bestohlenen vor Gericht

„Alles sonnenklar“, sagte Verteidiger Peter Philipp in einer Verhandlung wegen Versicherungsbetrugs und Urkundenfälschung am Landesgericht Korneuburg zum Auftakt seines Eröffnungsplädoyers. Gemeint war die vollkommene Unschuld seines Mandanten, eines 48-jährigen Installateurs. Der Gegenstand der Verhandlung waren zwei gestohlene Räder, die aus dem Garten des 48-Jährigen in Himberg am 21. Dezember des letzten Jahres entwendet wurden.

Versicherung schöpfte keinen Verdacht

Es ging aber nicht um den Diebstahl der Räder, sondern um deren Erwerb. Denn als der 48-Jährige den Diebstahl seiner Versicherung meldete, die im Übrigen keinen Verdacht schöpfte und 2.000 Euro auszahlte, sollte sich die Rechnung über den Kauf der Fahrräder plötzlich als gefälscht herausstellen. So zumindest die Angabe des 73-jährigen Besitzers des Radgeschäfts in Wien. Solche Rechnungen stelle er nur an Firmen aus, nicht an Privatpersonen. Und am 17. Dezember 2021, dem Tag des Kaufs der Räder, sei nur er im Geschäft gewesen.

„Komisch ist es auf jeden Fall“, resümierte Richterin Astrid Raufer während der Verhandlung. Dieses komische Gefühl beförderten auch zwei weitere Rechnungen, die unabhängig vom Beschuldigten im Umfeld des 73-Jährigen und im Rahmen der Ermittlungen aufgetaucht waren, und ähnlich fragwürdige Konsequenzen zeitigten. Wiederum war es für Verteidiger Philipp „sonnenklar“: „Das ist ein typischer Fall von In dubio pro reo“, also im Zweifel für den Angeklagten. „Beweise gibt's nicht“, befand auch die Richterin und urteilte mit einem klaren Freispruch.