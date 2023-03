Flughafen: Aus Not gefälschten Pass gekauft

"Das war eine schlechte Idee", so eine der ersten Einlassungen der angeklagten 25-jährigen Ghanaerin, die mit einem Österreicher verheiratet ist, zu dem Vorwurf, am 27. November letzten Jahres einen gefälschten französischen Pass bei ihrer versuchten Ausreise am Flughafen Schwechat verwendet zu haben. "Sie haben recht", bestätigte Richter Martin Bodner die Einschätzung der Frau - und fragte nach dem "Warum".

Ihre Mutter in Ghana sei sehr krank gewesen, sie ihr einziges Kind, sie sei "under pressure" gestanden und nannte das, der Mutter bevorstehende Schicksal, "death penalty". Die Notlage habe sich daraus ergeben, dass ihr französischer Aufenthaltstitel mit 21. November auslief und über die Verlängerung noch nicht entschieden war, sie aber aus den beschriebenen Gründen dringend zur Mutter wollte.

Deswegen kaufte sie für 3.000 Euro den gefälschten Pass, der sie aber nicht zu ihrer Mutter, sondern nur vor Gericht brachte. Zwei Monate bedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil des Richters. Dass ihr französischer Aufenthaltstitel verlängert wurde, und ihre Mutter doch nicht so stark gesundheitlich angeschlagen war, machte auch der 25-Jährigen die Sinnlosigkeit ihres strafwürdigen Tuns klar: "Am Ende des Tages könnt ich schon längst in Ghana gewesen sein."

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.