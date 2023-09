Flughafen Schwechat: „Dank“ gefälschten Visums auf die Anklagebank

Am 20. August dieses Jahres fiel Zollbeamten am Flughafen Schwechat ein Visum im Pass eines pakistanischen Staatsbürgers (22) auf, dass sie stutzig werden ließ. Zurecht, wie sich herausstellte. Das Visum war gefälscht. Also sollte der Mann amtsbehandelt, sprich erkennungsdienstlich erfasst werden. Die Beamten, die die im Prozedere vorgesehenen Fotos von dem 22-Jährigen aus den - aus Krimiserien bekannten - Perspektiven machen sollten, schafften das eher mit Unterhaken des jungen Mannes, als mit dessen Mitwirkung.

Dann ging es aber an die Fingerabdrücke des Pakistaners. Um die Abnahme dieser zu vermeiden, ballte der 22-Jährige erst seine beiden Hände zu Fäusten, und als die Beamten versuchten, diese zu lösen, schlug er seinen Kopf gegen die Wand in den Räumlichkeiten der Exekutive. Beim Versuch, den 22-Jährigen davor zu schützen, sich selbst zu verletzen, hielt ein involvierter 21-jähriger Polizeiinspektor seine Hand zwischen Wand und Kopf des Beschuldigten - und wurde durch die Pufferfunktion verletzt. Zwar nur leicht, aber da Polizisten einen speziellen juristischen Schutz genießen, war das bereits eine schwere Körperverletzung.

10.000 Euro für ein gefälschtes Visum

„Ich will ein Geständnis ablegen“, begann die Verhandlung am Landesgericht Korneuburg mit der Einlassung des jungen Pakistaners hoffnungsfroh. Wobei der 22-Jährige schon bei der polizeilichen Einvernahme alles zugab. „Angst“ hätte er gehabt, dass die Behörden wie in Pakistan agieren würden, gab er vor Richterin Monika Zbiral als Beweggrund für sein Handeln an. Da hatte er aber die Rechnung ohne die erfahrene Richterin gemacht, die sehr wohl wissen wollte, warum gerade die Fingerabdrücke ein Problem darstellten.

Und damit traf sie genau ins Schwarze. Sein „Agent“, - gemeint war dessen Schlepper, dem er 10.000 Euro für das gefälschte Visum zahlte -, hatte ihm „empfohlen“ keine Fingerabdrücke abzugeben, weil er sonst abgeschoben würde. „Das ist etwas anderes als Angst“, konstatierte die Richterin trocken. Wie er denn an diesen „Agenten“ gekommen sei, wollte Zbiral natürlich auch wissen. Über einen Freund in einem „Reisebüro“, so die mäßig befriedigende Antwort.

Da sich der Sachverhalt im Akt und im Beweisverfahren relativ deutlich abzeichnete, kam die Richterin zu einem klaren Schuldspruch von vier Monaten unbedingter Haft, die er seit seiner Einreise nach Österreich bereits in Form der Untersuchungshaft verbüßt - und einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe. Das schien dem 22-Jährigen zunächst unannehmbar. Nach Beratung mit seinem Verfahrenshelfer Herbert Nigl wurde es dann doch ein Rechtsmittelverzicht. Mit welchem Argument Nigl diesen Umschwung bewirkt hat, bleibt - mit Recht - Anwaltsgeheimnis.