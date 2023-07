Freundin machte Schluss: 35-Jähriger rastete am Flughafen völlig aus

Sachbeschädigung, schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und gefährliche Drohung lautete das illustre Delikte-Quartett, das einem 35-jährigen Tunesier in einem Verfahren am Landesgericht Korneuburg vorgeworfen wurde. Zu den ersten drei Vorwürfen bekannte er sich auch unumwunden schuldig, nur seiner Ex-Freundin will er am 23. Mai dieses Jahres am Flughafen Schwechat nicht mit dem Umbringen gedroht haben.

An diesem Tag wollte der 35-Jährige seine Freundin (42), die soeben von einem Tunesienurlaub zurückkam, abholen. Doch diese Abholung geriet aus den Fugen, als die 42-jährige Slowakin ihm noch in der Ankunftshalle mitteilte, dass Schluss sei mit der Beziehung. In der Folge schrie der Mann den halben Flughafen zusammen, soll dann bis auf fünf Zentimeter auf die Frau zugegangen sein und drohend gefragt haben: „Willst, dass ich dich vor allen Leuten umbringe?“

„Mit Schwören brauchen S' gar nicht anfangen“

In der Folge forderte er noch Papiere aus Tunesien von ihr, die sie mitbrachte und stürmte aus dem Gebäude raus. Dort donnerte er erst seinen Kopf gegen ein Verkehrszeichen, dann zweimal gegen die Scheibe eines Fahrzeugs. Die inzwischen alarmierte Polizei versuchte, seiner habhaft zu werden, was sich als gar nicht so leicht herausstellte, wie ein Beamter, der bei dem Vorfall verletzt wurde, Richterin Anna Wiesflecker schilderte.

Er habe versucht, dagegen zu arbeiten, weswegen es eines weiteren Kollegen bedurfte, den Tunesier unter Kontrolle zu bringen. „Ich wollte keine Probleme machen“, entschuldigte sich der 35-Jährige quasi beim Polizisten und setzte nach: „Ich hab Achtung vor der Polizei.“ „Das sieht auf dem Überwachungsvideo anders aus“, erinnerte ihn die Richterin an seinen Auszucker. Woran der Tunesier auch nach der Aussage seiner Ex-Freundin, die in seiner Abwesenheit vernommen werden wollte, festhielt, war, dass er ihr nicht gedroht habe.

„Ich schwöre“, setzte er an, wobei er aber sofort von der Richterin unterbrochen wurde: „Mit Schwören brauchen S' gar nicht anfangen.“ Dann probierte es der Angeklagte eben anders und bat in seinen Schlussworten um eine Chance, um sich um sein Kind im Flüchtlingscamp zu kümmern. Das Urteil lautete auf 14 Monate Freiheitsstrafe, davon zwei unbedingt. Die Vorhaft seit 23. Mai wurde ihm angerechnet. Einen Hinweis hatte Wiesflecker zum Abschluss noch parat: „An sein Kind hat er zu denken, nicht ich.“