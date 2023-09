„Missverständnis“: Drei Monate Freiheitsstrafe für 52-Jährigen

Am Ende wurde es doch noch ein „hatschertes Geständnis“ eines 52-jährigen Angeklagten, wie es Richter Helmut Neumar am Landesgericht Korneuburg in seiner Urteilsbegründung bezeichnete. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Mann lauteten auf Nötigung, Körperverletzung und sexueller Belästigung. Er soll am 21. April seine Nachbarin in einem Wohnhaus in Fischamend an ihren Händen gepackt und versucht haben, sie zu küssen; weitere - unerwünschte - Berührung an Brüsten und vor allem intensiv am Gesäß folgten.

„Sind Sie ein bisserl übers Ziel hinausgeschossen?“

Anfangs der Verhandlung hörte sich der 52-Jährige so an: „Ich bin ein friedvoller Mensch.“ Der blaue Fleck der Frau könnte auch vom Spielen mit deren Hund herrühren. Schon bei seiner Aussage bei der Polizei hatte der gelernte Koch-Kellner die Vorgänge „geschönter dargestellt“, wie Neumar nach Studium des Akts meinte. „Sind Sie ein bisserl übers Ziel hinausgeschossen?“, fragte der Richter, um dem Angeklagten eine geständige Verantwortung nahezulegen.

Denn zum einen waren die Verletzungen der Frau mit Fotos dokumentiert, zum anderen war ihr Sohn Zeuge dieser Szene, und schließlich gab es einen Chatverlauf, der die Sache kristallklar erscheinen ließ. Am Tag nach dem Übergriff schrieb die Frau dem 52-Jährigen per Chatnachricht: „Das von gestern war scheiße; wenn ich Nein sage, heißt das Nein.“ Bei der Beweislage war es auch das Ziel des Richters, der Frau und ihrem Sohn eine Aussage vor Gericht in der Sache zu ersparen.

Geständnis und Schuldeinsicht sind zwei verschiedene Paar Schuhe

Und der Chatverlauf bestand aus zwei für den Prozess entscheidenden Teilen: einerseits der Nachricht der Frau, andererseits der Antwort des 52-Jährigen, in der er sich entschuldigte. Die sehr lebensnahe Feststellung Neumars: „Man entschuldigt sich doch nur, wenn man was gemacht hat.“ Damit war der Richter dann doch beim „hatscherten Geständnis“ angelangt. Wobei sich mit dieser Art Geständnis nicht notwendigerweise eine Schuldeinsicht einstellt.

Mit recht milden drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe bedachte Neumar den bisher Unbescholtenen. Mit dieser Strafhöhe scheint das Urteil im Strafregister nicht auf, und der 52-Jährige darf zurecht von sich sagen, unbescholten zu sein. Das alles erklärte der Richter natürlich dem Verurteilten. Allein, nicht jeder Sender findet einen Empfänger. Die Reaktion des 52-Jährigen, der sich, die ihm zustehende Bedenkzeit bezüglich des Urteils nahm: „Drei Monate ist schon hart für so eine Sache.“