Keine „Ameise“, sondern ein „Doktor“: Flughafen-Schlepper vor Gericht

Zwischen Mai und Dezember letzten Jahres soll ein 41-jähriger Tunesier insgesamt 34 Personen über Schwechat per Flug nach - zumeist - Paris geschleppt haben. So lautete der Vorwurf von Staatsanwalt Lambert Schöfmann in einer Verhandlung vor einem großen Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg. Bei der Einvernahme durch die Polizei und bei der Verhängung der Untersuchungshaft gab er noch den unschuldigen Samariter.

Er hätte all diese Leute zufällig am Bahnhof - in Bratislava - getroffen und kennengelernt, sie dann bei sich in Wien schlafen lassen, ihnen Handys geschenkt und den Menschen dann gratis geholfen, nach Paris zu kommen. Auch die vorsitzende Richterin Monika Zbiral durfte also gespannt sein, was sie in der Verhandlung zu hören bekommen wird. Verteidiger Zlatko Petronijevic, in Vertretung seines Kollegen Andreas Reichenbach, kündigte eine umfassend geständige Verantwortung seines Mandanten an.

Scheidung und Spielsucht hätten zu den Taten geführt

Er tat dies aber nicht, ohne den Schöffen ein menschliches Motiv für die Taten zu präsentieren. Seit drei Jahren sei der 41-Jährige geschieden, dürfe die Tochter nicht sehen, sei spielsüchtig geworden und lebe in einer Fantasiewelt. Wegen der Spielschulden sei er von den Gläubigern unter Druck gesetzt worden. Und um diese zu begleichen habe er die Flugschleppungen begangen. Bei der Beweislage gegen den 41-Jährigen war ein Geständnis auch dringend nötig.

„Ich gestehe alle mir zur Last gelegten Vorwürfe“, sagt der Tunesier in seiner Muttersprache - während er in bisherigen Vernehmungen immer Deutsch sprach. Viel mehr als eine Entschuldigung und der Satz „Mehr möchte ich nicht aussagen“ war vom Angeklagten allerdings nicht mehr zu hören. Ein bisschen wie in einer verkehrten Welt kam man sich dann bei zwei Zeugeneinvernahmen vor, die bis vor Kurzem als Beschuldigte in dem Verfahren geführt wurden.

Verkehrte Welt: Angeklagter gesteht, Zeugen ändern Aussage

Am 20. Mai dieses Jahres hatte ein 42-jähriger Landsmann des Angeklagten bei der Polizei in Schwechat ausgesagt, dass er den Mann als Schlepper kenne, dieser intern als „Doktor“ bezeichnet wurde und über mehrere „Mitarbeiter“ verfüge. Außerdem hätte der 41-Jährige versucht, ihn als Fahrer anzuwerben, der die zu Schleppenden von der serbisch-ungarischen Grenze abholt. Das stimme alles nicht, da hätte ihm wohl der Dolmetscher was „Falsches entlockt“.

Die Richterin, die mehr als erstaunt darüber war, wies den Zeugen daraufhin, dass er unter Wahrheitspflicht stehe und der Angeklagte ohnehin geständig sei. Das hielt den 42-Jährigen nicht davon ab, bei seiner neuen Sichtweise der Dinge zu bleiben. Man hätte sich in Marchegg, dem Wohnort des 42-Jährigen, getroffen und sei dann gemeinsam zum Feiern nach Bratislava gefahren. Völlig absurd wurde es, als sich das Spielchen bei einem 49-jährigen Libyer wiederholte. Der wollte von einem Autokauf gesprochen haben, nicht davon, dass versucht wurde, ihn als Fahrer anzuwerben.

Gefälschte Dokumente beim Angeklagten gefunden

Wären da noch die Beweise gegen den Angeklagten. So wurden in der ehemaligen Wohnung des Mannes in Wien, wo immer wieder auffällig viele Personen gesichtet wurden, chinesische Reisepässe und Identitätskarten sowie tunesische Führerscheine gefunden. Keines der Dokumente konnte einer realen Person zugeordnet werden. Und schließlich die Fluglisten der betreffenden Tattage. Zwar war Paris das Lieblingsziel des 41-Jährigen, aber die Trips gingen auch schon mal nach Brüssel, Amsterdam oder Kopenhagen.

Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl der Angriffe, dem langen Deliktzeitraum und der Professionalität der durchgeführten Schleppungen, forderte Schöfmann aus „generalpräventiven Erwägungen“ eine „unbedingte, empfindliche Freiheitsstrafe". „Die Strafe muss anderen vor Augen führen: Das wird in Österreich hart bestraft.“ So befand auch der Schöffensenat, dass es sich bei dem 41-Jährigen keineswegs um eine sogenannte „Ameise“, also ein einfacher Fahrer, handeln würde.

Der bisher unbescholtene Mann sei natürlich nicht der Boss, aber hätte schon eine „Management-Position“ innegehabt. „Crime doesn't pay“ - Verbrechen zahlt sich nicht aus -, wie es Richterin Zbiral ausdrückte, könnte der Titel des Urteils lauten. Drei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe, bei einem Strafrahmen von bis zu zehn - wurden es für den Tunesier. Das Urteil ist rechtskräftig.