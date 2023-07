Schwechater kündigte seinen Kindern seinen Selbstmord an

So richtig eine gemeinsame Wellenlänge konnten ein 31-jähriger Elektriker und Richtern Anna Wiesflecker in einem Verfahren am Landesgericht Korneuburg wegen beharrlicher Verfolgung nicht finden. Das begann bereits bei dem eigentlich noch recht unspektakulären Akt, wie er sich denn zur Anklage verhalte. „Teilschuldig“, so die Antwort des 31-Jährigen, dem seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wurde, seine Ex-Freundin vom 12. Februar bis zum 13. März dieses Jahres mit Nachrichten und Anrufen bedrängt zu haben.

Auf die logische Nachfrage der Richterin, zu welchem Teil er sich denn schuldig bekenne, gab's ein recht grummeliges „Gemacht hab ich's schon“ zur Antwort. Das wiederum war ein volles Schuldeingeständnis. Er würde das heute nicht mehr machen, und seine Ex-Freundin hätte jetzt Ruhe von ihm, wie er Wiesflecker bestätigte. Erfahren, wie Wiesflecker ist, stellte sie eine Art Verständnisfrage: „Sie will keinen Kontakt. Haben Sie das verstanden?“ Ein neutrales „Ja“ musste da vorläufig reichen.

Der Plan: Weit wegziehen und neuen Job suchen

Wie er sich das Verhältnis in Zukunft vorstelle, fragte die Richterin. Immerhin wohne er in Schwechat nur einen Steinwurf entfernt von der Ex-Freundin und Mutter der zwei gemeinsamen Kinder. Er habe einen Plan, weit wegzuziehen und sich einen neuen Job zu suchen. Als die Richterin die Ex-Freundin mit diesen Plänen konfrontierte, war sie etwas irritiert: „Warum lächeln Sie?“ Der Grund war so einfach, wie nachvollziehbar. Sie hätte diesen Satz schon hundertmal aus seinem Munde gehört.

Die Richterin wollte auch wissen, ob jetzt seit März wirklich Schluss sei mit Kontaktaufnahmen seinerseits. Das konnte sie so nicht bestätigen. Es gab noch zwei Kontakte im Juni - weswegen die Staatsanwaltschaft über eine Ausdehnung der Anklage nachdachte. Noch schockierender, als dass der Mann scheinbar nicht verstanden hat, dass diese Beziehung an ein Ende gekommen ist, war, dass er seinen Kindern - mehrmals - Nachrichten schrieb, in denen er diesen seinen Freitod ankündigte.

Beschuldigter in Abwehrhaltung zur Richterin

Wenigstens bei dieser Frage der Richterin - „Finden Sie das sinnvoll“ - klang die Antwort einsichtiger: „Nein.“ Dann ging es ans Eingemachte für den Angeklagten. Ob er eine Diversion akzeptieren würde mit den Auflagen einer zweijährigen Probezeit und der Beistellung eines Bewährungshelfers. Da schnürten sich seine verschränkten Arme - die durchgehende Körperhaltung des 31-Jährigen während der Verhandlung - noch stärker um seinen Körper.

„Das mach ich selber. Ich brauch's nicht“, war die Antwort der eher patzigen Art auf das Hilfsangebot der Richterin. Wiesfleckers Schlussfolgerung war bei der Reaktion nachvollziehbar: „Ich geh Ihnen sehr auf die Nerven.“ Letzten Endes habe der bisher Unbescholtene die Wahl, seitens der Justiz eine Chance zu erhalten, um sich zu bewähren - oder Haft: „Da müssen Sie nicht so viel reden.“ Um die Diversion ins Laufen zu bringen, muss der Mann zuerst symbolische 100 Euro an sein Opfer zahlen. Und im September unterhält man sich in gleicher Konstellation noch einmal am Landesgericht.