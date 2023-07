Und sie drohen sich immer und überall

„Man glaubt es nicht, das sind erwachsene Menschen“, entfuhr es Richter Martin Bodner in einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen gefährlicher Drohungen. Seit einiger Zeit decken sich ein 31-jähriger Moldawier, der in Schwechat lebt, und ein einst befreundeter Landsmann gegenseitig mit Anzeigen ein und können es einfach nicht lassen, sich die unfreundlichsten Dinge über die sogenannten Sozialen Medien so richtig rein zu sagen.

Das führte unter anderem schon zu einem Verfahren in St. Pölten, in dem der ehemalige Freund mit einer Diversion davonkam. Aktuell sollte Bodner eigentlich einen Vorfall vom 17. September letzten Jahres verhandeln, wo der 31-Jährige drohte: „Ich werde Niederhofen niederbrennen.“ Gemeint war der Wohnort seines Ex-Kumpels in Kilb (Bezirk Melk). Das erste Mal wurde darüber am 8. Februar dieses Jahres verhandelt.

„Warum hören die beiden nicht auf?“

Das hielt die beiden Streithähne - wobei niemand erhellen konnte, was die Ursache dieser Fehde ist - nicht davon ab am 27. Februar weiterzumachen. Und der 31-Jährige beschränkte sich nicht mehr darauf, seinen Lieblingsfeind zu bedrohen, sondern auch dessen Frau (29). „Warum hören die beiden nicht auf“, so die berechtigte Frage des Richters an die 29-Jährige, die es Bodner auch nicht erklären konnte.

Nichts zur Verhandlung beitragen konnte der Mann der 29-Jährigen. Er war nämlich nicht zum Termin erschienen, so dass das Bedrohungskarussell in die nächste Runde geht. Damit in der Verhandlungspause nicht wieder was passiert, hatte der Richter einen recht klaren Hinweis an den 31-Jährigen parat: „Wenn das jetzt nicht aufhört, dann laufen Sie Gefahr, das nächste Mal in U-Haft zu sitzen. Wenn S' das probieren wollen, machen S' weiter.“ „Angekommen“, so die Rückfrage Bodners. „Ja.“ Fortsetzung folgt.