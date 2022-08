Wilde Szenen vor dem Tankstellen-Shop in Fischamend

Werbung

Ein Fall von gefährlicher Drohung konnte am zweiten Verhandlungstag am Landesgericht Korneuburg von Richter Martin Bodner abgeschlossen werden. Der Anklage nach soll ein gebürtiger Tschetschene (26) am 4. März dieses Jahres einem 38-jährigen Tankstellen-Angestellten in Fischamend mit den Worten: „Ich stech dich ab“ gedroht haben.

Ursache der „Unmutsäußerung“ war ein bereits zuvor erfolgter Besuch des 26-Jährigen im Shop der Tankstelle, wo er sich weigerte, trotz Maskenpflicht, eine solche zu tragen. Was der Angeklagte abstritt.

Doch schon das erste Aufeinandertreffen war geeignet, so der 38-Jährige in seiner Zeugenaussage, dass er die Polizei an- und seinen Bruder zu Hilfe rief. Das kostete dem Tschetschenen 90 Euro in Form eines Ordnungsmandats. Dementsprechend „motiviert“ suchte er den Anzeiger, den Tankstellen-Angestellten, erneut auf. Bei diesem zweiten Besuch sei die angeklagte Drohung gefallen, neben vielem anderen, was der Angeklagte sagte, was der 38-Jährige aber nicht verstand. Seit diesem Tag fühle er sich nicht mehr sicher an seinem Arbeitsplatz, schilderte er Richter Bodner die Folgen des Vorfalls.

Am ersten Tag war der 26-Jährige noch ohne Rechtsvertreter erschienen. Diesmal holte er sich juristische Verstärkung durch Verteidigerin Astrid Wagner. Sie sei „subjektiv von seiner Unschuld überzeugt“, plädierte sie für ihren Mandanten. Auch sei ein sprachliches Missverständnis nicht ausgeschlossen, schließlich will der Zeuge ausgerechnet die Drohung verstanden haben. An der Glaubwürdigkeit des Opfers hatte Bodner allerdings nicht die geringsten Zweifel. Das Urteil für den 26-Jährigen, der es annahm, lautete auf sechs Monate bedingter Freiheitsstrafe.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.