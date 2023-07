Zigfacher Handydiebstahl in Mannswörth

Die Anklagepunkte waren in einer Verhandlung eines Schöffensenats am Landesgericht Korneuburg nach den Beschuldigten gestaffelt. Der Haupttäter, ein 49-jähriger Staplerfahrer musste sich wegen gewerbsmäßig schweren Diebstahls verantworten, ein 35-jähriger Handyshop-Betreiber wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Zwei weiteren Handy-Händlern (36 und 43 Jahre alt) wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hehlerei zur Last gelegt.

Zwischen Mai 2022 und Februar dieses Jahres soll der 49-Jährige aus dem Lager eines großen Elektro-Vertriebs in Mannswörth sage und schreibe 514 Handys ausschließlich einer asiatischen Marke gestohlen haben. Einen Teil im Ausmaß von 40 Stück Kommunikationsgeräte soll er dem 35-Jährigen verkauft haben. Der Handy-Verkäufer hat dann seinerseits die Telefone an die zwei Mitangeklagten verkauft. So der Ausgangspunkt der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Lydia Rada.

Kein Hinweis, dass Mandanten von Diebesgut wussten

Gerald Perl, Verteidiger des 49-Jährigen verzichtete auf ein Eröffnungsplädoyer und ließ den Lauf des Prozesses für sich arbeiten. Kollegin Birgit Harold machte den Standpunkt ihres Mandanten von vornherein klar. Obwohl es da eine Ungereimtheit in seiner Buchhaltung gäbe, sei kein Hinweis gefunden worden, dass der 35-Jährige wusste, dass die Handys gestohlen waren. Letzterem konnten sich Emre Kandemir und Michael Ofner für die beiden Zwischenhändler anschließen.

Voll der Ehrlichkeit gab der Hauptbeschuldigte bei seiner Vernehmung durch die Richterin sogar 50 Handys zu, die er entwendet hatte. Als Motiv nannte er eine Finanznot, die durch die Krankheit eines seiner drei Kinder und den damit verbundenen Kosten entstanden sei. Freimütig gestand er zwei Mal Pakete á 20 Handys an den 35-Jährigen verkauft zu haben, und einmal zehn. Alle waren originalverpackt. Er beteuerte, dass er dem 35-Jährigen gegenüber glaubwürdig erklärt hätte, dass die Geräte retour gekommen beziehungsweise übrig geblieben seien.

„Wie sollte das denn weitergehen“, so die verständliche Frage der Richterin an den 49-Jährigen: „Soweit hab ich nicht gedacht.“ Wobei der Logistikleiter (56) als Zeuge behilflich war, den Tatzeitraum einzuschränken. Denn um den Jahreswechsel herum sei man in ein neues Lager in Fischamend übersiedelt. Mit den dortigen Sicherheitsmaßnahmen, sei ein Diebstahl ausgeschlossen. Also mussten die Taten alle im Jahr 2022 begangen worden sein.

Handyshops unter „Generalverdacht der Staatsanwaltschaft“

Der 43-Jährige Handyshop-Besitzer war samt seines Anwalts geradezu empört über die Anklage. Er habe die Geräte von einem langjährigen Partner gekauft, sei seit 1999 aktiv, hätte noch nie Beanstandungen welcher Art auch immer gehabt - und die Handys scheinen in der offiziellen Buchhaltung ganz ordnungsgemäß auf. Fragt man sich auch als Außenstehender, wo sich da das kriminelle Element verbirgt. Einen „Generalverdacht der Staatsanwaltschaft“ gegenüber Handyshop-Betreibern ortete gar Verteidiger Ofner.

Für den Schöffensenat schien die Sache nach überschaubarer Beratungszeit klar. Der bisher unbescholtene 49-Jährige wurde zu einem Jahr Freiheitsstrafe, davon drei Monate unbedingt, verurteilt. Durch seine Untersuchungshaft seit 13. April dieses Jahres hatte er diese damit auch abgesessen. Für den Rest der Herren gab es einen Freispruch. Außer für den 35-Jährigen wurden alle Urteile unmittelbar rechtskräftig. Bleibt am Ende nur eine Fahndungsmeldung: Wo sind die restlichen, entwendeten 464 originalverpackten Handys?