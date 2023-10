Vielfältige „Lange Nacht“ der Fischamender Museen

1997 fand in Berlin die erste Lange Nacht der Museen in Europa statt. Im Jahr 2000 erreichte die Kulturnacht auch Österreich. Der Fischaturm, das Luftfahrtmuseum, das alte Feuerwehrhaus, das Museum für Fotografie und das Cafe „Süsser Anker“ laden auch dieses Jahr wieder ein, sich die Vergangenheit der Fischastadt vor Augen zu führen.

„Seit 2006 nimmt das Heimatmuseum im Fischaturm regelmäßig an der Langen Nacht der Museen teil. Im und um den Turm wird einiges los sein“, erklärt Franz Lorenz, Obmann der Fischamender Stadtmuseen. Im fünften Stock sind Kinderzeichnungen des Fischerturms aus den 1970ern ausgehängt und man kann sich beim Fortführen des endlosen Turms selbst kreativ beteiligen. Einen Stock darüber ist ein Panoramablick über Fischamend zu genießen.

Das Heimatmuseum liegt im Wahrzeichen von Fischamend. Der Ausblick im sechsten Stock verspricht ein einzigartiges Erlebnis. Foto: Gerhard Gruber, Gerhard Gruber

„Die Musikschule aus Fischamend wird uns wieder musikalisch unterstützen. In den einzelnen Stockwerken gibt es einige musikalische Überraschungen zu hören und zu sehen“, sagt Lorenz. Im Torbogen des Turmes ist ein Weinstand mit Produkten der Winzerfamilie Netzl aus Göttlesbrunn vorzufinden. Alkoholfreie Getränke werden dazu kostenlos angeboten, Weine zu ortsüblichen Preisen.

Museumsvereinigung „ZukunftGeschichteMuseum“

Das Kollektiv „ZukunftGeschichteMuseum“, kurz ZGM vereinigt das Feuerwehrmuseum, das Luftfahrtmuseum sowie neuerlich das Cafe „Süsser Anker“ und ist ein Projekt der Interessensgemeinschaft für Luftfahrt Fischamend (ILF).

Zahlreiche Modelle von Gebäuden und Maschinen, teils in Zusammenarbeit mit der HTL Mödling sowie Originalteile aus dem Ersten Weltkrieg warten im Museum für Luftfahrt Fischamend. Foto: Rudolf Ster, Rudolf Ster

Am Standpunkt des ILF, dem Luftfahrtmuseum in der Gregerstraße 22 wird vor allem die Aeronautischen Anstalt bzw. das Fliegerarsenal Fischamend im Kaiserreich behandelt. Zu jener Zeit diente Fischamend als zentrale Produktions- und Entwicklungsstätte für den Luftverkehr. Neben einzigartigen Modellen zur Zeitepoche 1909 bis 1918 sind originale Flugzeuginstrumente aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zu bestaunen. Viele der Modelle von Gebäuden sowie Maschinen sind in Kooperation zwischen HTL-Mödling und Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend entstanden.

Die alte Feuerwehrstation zeigt rekapituliert neben der Feuerwehrgeschichte mit einer Sonderausstellung die industrielle Geschichte von Fischamend Foto: Mario Pichler, Mario Pichler

Im Feuerwehrmuseum wird selbstverständlich die Feuerwehr- und Zeitgeschichte beleuchtet. Weiters ergänzt eine neue Sonderausstellung das Repertoire des Standpunktes an der Klein-Neusiedlerstraße 5. So werden die 1923 in Fischamend verorteten EOS-MOEVE-Werke behandelt. Modelle von technischen Innovationen, wie das Propellergleitboot „Mac. Daniel“, das Moeve Schleppboot und das Kermer Segelflugzeug sind dort vorzufinden. „Alle Objekte wurden damals in Fischamend gebaut und gehören zur Erfolgsgeschichte der Fischastadt dazu“, meint Obmann der ILF Rudolf Ster. Zusätzlich sind 2000 Jahre Zeitgeschichte anhand von Bodenfunden aus Fischamend zu sehen.

Der Neuzugang des Museumsprojekt ZGM "Süsser Anker" beleuchtet die erste österreichische Fluggesellschaft ÖLAG. Foto: Mario Pichler, Mario Pichler

Im Cafe „Süsser Anker“ an der Hainburgerstraße 13 wird über die Erstgründung der österreichischen Luftverkehrs Aktiengesellschaft (ÖLAG) im Jahre 1923 informiert. Die ÖLAG war die erste österreichische Fluggesellschaft und wurde 1939 eingestellt. Hierbei kann man Fotoserie von den in Verwendung gestandenen Flugzeugtypen der ÖLAG und Großmodelle von mehreren Junkers-Flugzeugen betrachten. Zusätzlich sind originale Ausstellungsstücke aus der operativen Zeit der ÖLAG zu sehen. Das Begleitbuch zum 100-jährigen Jubiläum „ÖLAG, Österreichische Luftverkehrs A.G., 1923-1939“ ist dort ebenfalls erhältlich.