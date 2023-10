Nächtliche Tour durch die Eisenbahngeschichte in Schwechat

Am Samstag öffnete im Rahmen der Langen Nacht der Museen auch das Schwechater Eisenbahnmuseum von 18 bis 1 Uhr seine Tore. Der Verband der Eisenbahnfreunde, VEF, ermöglichte den Besuchern bis spät in die Nacht hinter die Kulissen der Eisenbahngeschichte zu blicken. Man konnte mit der Schmalspur Dampflok „Barbara“, Baujahr 1906 bis 1911, welche unter Denkmalschutz steht, eine kleine Fahrt mit dem Lokführer Mathias Lidauer am Gelände des Museums drehen. Hier stand die Zeit plötzlich still und man fühlte wie man in eine andere Zeitepoche einstieg.

Museumsleiter Mario Zelsacher zeigte in den Werkshallen die verschiedensten Modelle der Bahnen. In den Hallen werden ständig Instandsetzungsarbeiten und Adaptierungen durchgeführt. Nicht nur Fahrzeuge sondern auch die Gleisanlagen müssen jährlich überprüft werden. Nach der Besichtigung der Werkshallen, konnte man mit einem zweiachsigen Personenwagen, welcher seit 1898 mit gasbetriebenem Licht ausgerüstet ist, eine kleine Probefahrt auf der Strecke am Gelände fahren. In den anderen Hallen befinden sich bereits restaurierte Fahrzeuge, die bei speziellen Anlässen in Einsatz kommen.

Zum Beispiel die Gleichstromlok, die in Pressburg - dem heutigen Bratislava - im Stadtbereich eingesetzt wurde und damals zu den Pionierbetrieben des noch jungen elektrischen Fernbahnbetriebes zählte. Daher zählen die Fahrzeuge eines der Schwerpunkte in der historischen Sammlung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Personenwagen des Nahverkehrs, hier ist das Durchschnittsalter bereits über 100 Jahre. Viele der Wägen können von innen besichtigt werden. Als weitere Highlights sind Dieseltriebwagen aus dem Jahre 1933. Diese waren als Industrie- und Werkbahnen im Einsatz.

Ein nennenswerter Teil der Bundessammlung an Schienenfahrzeugen werden im Auftrag des technischen Museums Wien sicher verwahrt und ausgestellt und werden teilweise betriebsfähig aufgearbeitet, instandgesetzt und ausgestellt. Zu guter Letzt konnte man mit dem dieselbetriebenen Schienenbus, welcher von den Passauer Eisenbahnfreunden zur Verfügung gestellt wurde, von Schwechat nach Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling fahren. Eine kleine Zeitreise auf den Eisenbahnschienen der ÖBB. Der Schienenbus hielt unter anderem am Hauptbahnhof in Wien, wo viele Zugbegeisterte kaum ihren Augen trauen konnte, stand doch am Nebengleis ein moderner ICE.

Gemütlich mit fast 90 km/h fuhr der Schienenbus weiter und hielt in Perchtoldsdorf. Die Passagiere konnten einen kleinen Imbiss oder Umtrunk zu sich nehmen, bevor Schaffner Josef Bednarik zur Abfahrt pfiff. Weit nach Mitternacht fuhr der Schienenbus wieder in Schwechat ein. Nach der langen Nacht ging es für ihn wieder nach Passau, wo er des Öfteren im Einsatz sein darf.