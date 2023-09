Achtung, fertig, walk – die IMS Lanzendorf setzt auf Nordic Walking

Nordic Walking ist mehr als einfach nur spazieren gehen mit Stöcken. Erst die richtige Technik sorgt für die angestrebte Wirkung. Schülerinnen und Schüler der IMS Lanzendorf werden sich im Sportunterricht künftig damit auseinandersetzen und den korrekten Einsatz der Teleskopstöcke üben können.

Am Montag (18. September) hat die interessensorientiere Mittelschule 25 Paar dieser Sportgeräte in Empfang nehmen dürfen. 15 Paar sind von der Raiffeisenbank Himberg – bei der Übergabe vertreten durch Kundenberater Benjamin Stankovic – und 10 Paar vom Autohaus Baumgartner in Schwechat finanziert worden.

Die neuen Sportgeräte kommen zum richtigen Zeitpunkt. Wegen eines Wasserschadens muss in absehbarer Zeit der IMS-Turnsaal saniert und damit für den Unterricht gesperrt werden. Dieser unglückliche Umstand kann nun mit Sport-Lektionen in der Natur – zum Beispiel eben in der Nordic-Walking-Technik – etwas kompensiert werden. Da es in Maria Lanzendorf viele definierte Wohnstraßen gibt, kann die Sportstunde bei trockenem Herbstwetter also bestens nach draußen verlegt werden.