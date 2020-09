Es staubt, es ist laut und es wird betoniert im Bereich des Bahnhofes Lanzendorf-Rannersdorf. Die ÖBB-Unterführung, die dem Straßenverkehr ab Mai 2021 eine hindernissfreie Querung der Eisenbahn ermöglichen wird, ist zu weiten Teilen erstellt. Man sei, sowohl was den Bau selber und auch was die budgetierten Ausgaben betreffe, im Soll, teilte die ÖBB auf Anfrage der NÖN mit. Will heissen, dass der derzeitige Schienenersatzverkehr zwischen Gramatneusiedl und Wien mit 8. September aufgehoben werden kann und die S60 wieder wie gewohnt verkehren wird.

Das alles auch ganz zur Freude von Lanzendorfs Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ). „Unser neuer Bahnhof nimmt Formen an. An Gleis 1 steht schon bald der überdachte Wartebereich, Bahnsteig 2 wird derzeit betoniert und die Park&Ride-Anlage an der Eichenstraße wird ab November benützbar sein“, sagt die Ortschefin.

Peter Gerber Plech Grossbaustelle Lanzendorf. Noch fehlt ein grosser Teil des Gleises, aber der Bahnsteig 2 (rechts im Bild) wird schon mal betoniert.

Die Gesamtkosten für die Unterführung, die beiden Bahnsteige und die Park&Ride-Anlage betragen 14,8 Millionen Euro. Davon übernehmen die ÖBB zirka 11,3 Millionen Euro, das Land Niederösterreich rund 2,5 Millionen Euro und die Gemeinde Lanzendorf knapp eine Million Euro. Nun kommt aber für die Gemeinde ein weiterer Ausgabenposten hinzu. Im Bereich zwischen Jet-Tankstelle (auf Schwechater Boden) und Buchengasse muss der Kanal neu gemacht werden. „Wir rechnen mit Kosten von rund 200.000 Euro“, sagt Silvia Krispel.