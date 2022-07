Auf dem Rad für die gute Sache

Werbung

Sie haben es schon wieder getan. Bereits zum dritten Mal nach 2019 und 2021 haben sich Markus Schmeidl und seine Freunde auf die Räder geschwungen und sich über viele Stunden für die gute Sache sportlich ins Zeug gelegt. Am Samstag ging die Fahrt von Lanzendorf aus und unter dem Motto „Industrieviertel meets Weinviertel“ Richtung tschechische Grenze (Poysdorf und Laa an der Thaya) und zurück. 210 Kilometer, 1.500 Höhenmeter – und praktisch immer Gegenwind.

Im Ziel (oben v.l.): Peter Piller, Oliver Trenk, Roland Garber, Christian Stelzhammer. Vorne (v.l.): Josef Leitner, Bruno Trenk und Markus Schmeidl. Auf dem Foto fehlt Florian Furlic. Foto: PEG

Die Truppe um den 45-jährigen Lanzendorfer musste phasenweise stark leiden. „Es war hart, das Weinviertel hat uns herausgefordert“, erzählt Schmeidl nach der Rückkehr. Er hatte die Route anhand von Karten geplant und sich, was die Steigungen betrifft, etwas verschätzt. Von den Anstrengungen entsprechend gezeichnet, freuten sich sechs der sieben Freunde – einer verabschiedete sich beim Rückweg auf der Donauinsel und fuhr direkt nach Hause – über den Empfang beim Gemeindeamt Lanzendorf.

„Es ist wie jedes Jahr. Nach der Fahrt steigt man vom Rad und stellt sich die Frage: Weshalb tue ich mir das an? Aber schon wenig später kommen die ersten Gedanken an die Route für das nächste Jahr“, sagte Josef Leitner.

All das tun die Radfahrer, die heuer auf moralische Unterstützung von Roland Garber, 2002 Vize-Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren auf der Bahn, zählen konnten, stets aus gutem Grund. Mit der Bike-Aktion 2022 sammelt das Septett Geld für ein Kindergartenkind aus dem Ort (IBAN AT04 1500 0043 2108 1640 – Bike for Charity). Dem an einer Form von Autismus leidenden Buben sollen Therapiestunden ermöglicht werden.

„Wir wollen nicht nur einen gewöhnlichen Spendenaufruf machen, sondern mit unserer Aktion aktiv sein. Und zudem haben wir als Gruppe auch unseren Spaß dabei“, sagte Schmeidl zu den Beweggründen für den heuer zehnstündigen Kampf im Sattel.

