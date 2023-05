Besondere Gitarrenklänge für die Mütter

Mit Gesang und instrumentalen Vorführungen haben am Freitag die Kinder – unter anderem Schülerinnen/Schüler der Musikschule Südheide – den Müttern zu deren Feiertag vom Sonntag eine besondere Freude gemacht. Zum Beispiel Gitarrist Philipp, der gemeinsam mit Musiklehrer Roman Kaufmann aufgetreten ist.

Damit die Mütter – und die wenigen Väter – die musikalischen Darbietungen sowie Kaffee und Kuchen in Ruhe haben geniessen können, sorgte Viktoria Motyka im hinteren Teil des Raumes für die Betreuung der Kleinen und Kleinsten. Mit Spielen und Basteleien verbrachten sie die Zeit und hatten mindestens so viel Spass, wie es die Erwachsenen an ihrem Programm gehabt haben.

Organisiert wurde die freitägliche Feier durch Gemeinderätin Christa Forster (SPÖ), Michele Maucha, Sabrina Bräuhofer und Gemeinderat Michael Komarek (SPÖ). Der überschaubar ausgefallene Aufmarsch im Volkshaus legt die Überlegung nahe, ob nicht künftig die Gemeinden Maria Lanzendorf und Lanzendorf, die ja auch die Volksschule „teilen“, eine gemeinsame Muttertagsfeier ausrichten möchten.

