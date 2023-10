Lanzendorf Das „immer wieder …„ aus Lanzendorf hat nicht geholfen

Gemeinsam für Rot-Weiss-Rot (hinten v.l.) Günther Leißer, Julia Leißer, Theresa Fetter und Christian Wochner sowie (vorne v.l.) Manfred und Fabian Leißer. Foto: Peter Gerber Plech

F ußball-Stimmung in Lanzendorf. 40 Fans feuerten beim Public Viewing im Volkshaus Österreichs Nationalelf an. Trotz der 2:3-Niederlage hielt sich die Enttäuschung in Grenzen.