Das Müllplatzfest ist zurück

Nach einigen Jahren Pause ist es wieder zurück im Veranstaltungskalender der Gemeinde Lanzendorf: das Müllplatzfest. Neben dem für Feste „programmierten“ gemütlichen Beisammensein warteten die Fest-Organisation mit den Gemeindebediensteten mit zusätzlichen Attraktionen auf.

Da war beispielsweise die Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Kinder ein Getränkekistenklettern bereitgestellt hatte. Gut gesichert und mit freundlicher Hilfe von Wolfgang Fetter konnte so Sophie die Müllplatz-Welt von oben betrachten. Die Erwachsenen hatten die Möglichkeit, mit dem neusten E-Fahrzeugmodell, dem Nachfolgemodell des seit zwei Jahren im Dienst der Gemeinde stehenden Kleintransporter aus dem Hause Carello, eine Probefahrt zu machen.

An der zum Infostand umfunktionierten Altpapier-Tonne des AWS (Abfallverband Schwechat) erteilten Cornelia Vallant-Schlager, Helmut Neugebauer und Anna Pötsch wertvolle Tipps zur richtigen Abfall-Trennung. Manfred und Manuela Leißer sowie Heinz und Kerstin Blocher präsentierten einen Müllhaufen. All die „ausgestellten“ 88 Getränkedosen, 14 PET-Flaschen, 22 Spraydosen, der halbe Scooter und hunderte Zigarettenstummel hatte das Quartett mit weiteren Mitgliedern des Vereins „1 piece ech Lanzendorf/Maria Lanzendorf“ zuvor am Samstagvormittag an der Pellendorferstraße aufgesammelt.

Für das leibliche Wohl der Festgäste sorgten die Gemeindebediensteten, unter anderem Amtsleiter Karl Köllnhofer als Grillmeister. Damit wurde sichergestellt, dass Karl und Christine Rathmanner, Sepp und Gerti Köck, Georg und Helga Höss sowie Erich und Anna Budin am – selbst als „Seniorentisch“ bezeichneten – Tisch stets bestens versorgt waren.