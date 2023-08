Der Schulstart ist für die IMS Lanzendorf auch ein Neustart

Die Wellen gingen mehr oder weniger hoch, nachdem eine Gratiszeitung im vergangenen Juni und Juli mehrere anonyme Leserbriefe abgedruckt hatte, die von Missständen an der Interessensorientierten Mittelschule (IMS) Lanzendorf berichteten. Ein über mehrere Monate hinweg schwelender Konflikt zwischen einem Teil des Lehrkörpers und der neuen Direktorin Monika Potzmann gipfelte darin, dass ein Lehrer Anfang des Jahres durch die Bildungsdirektion versetzt worden ist und sechs weitere Lehrkräfte in der Folge darum gebeten haben, ab dem neuen Schuljahr an anderen Einrichtungen unterrichten zu können (die NÖN berichtete).

Nun ist der personelle Umbruch vollzogen und das 17 Lehrpersonen umfassende Kollegium ist bereit, um das neue Schuljahr mit 144 Schülerinnen und Schülern in acht Klassen in Angriff nehmen zu können. „Es ist ein engagiertes Team und ich bin guter Dinge, dass wir ein gutes Schuljahr erleben werden“, sagt Direktorin Potzman. Die Zusammensetzung aus jüngeren und älteren Lehrpersonen, aus Quereinsteigerinnen, Quereinsteigern und studierten Padagoginnen und Pädagogen bilde ein heterogenes Team, in welchem viele spannende Ideen und Projekte entstehen können, ist die Schulleiterin überzeugt. Die zwei Schwerpunkte in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler an der IMS Lanzendorf werden 2023/24 MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenscahft und Technik) sowie Sport&Welt sein.

Monika Potzmann steigt, nachdem sich ihr Vorgänger Reinhard Ransböck 2022/23 ein Jahr Auszeit vom Schulbetrieb genommen und sich als Coach und Mentaltrainer selbständig gemacht hat, ins zweite Jahr als interimistische Direktorin. Gegenüber der NÖN sagte Ransböck klar, dass er nicht an die IMS Lanzendorf zurückkehren werde. Dennoch ist die Stelle des Schulleiters/der Schulleiterin seitens der Bildungsdirektion noch nicht ausgeschrieben und auch noch nicht definitiv besetzt worden. Die Frage der NÖN-Redaktion, wann die Ausschreibung erfolgen wird, konnte seitens der Bildungsdirektion nicht beantwortet werden. „Wenn der Posten dann ausgeschrieben ist, werde ich mich bewerben“, hält Potzmann fest und unterstreicht damit die Absicht, die in Lanzendorf angefangene Arbeit weiterführen zu wollen.

„Die Voraussetzung, ob ich nun interimistische Direktorin bin, ob ich mittelfristig in Lanzendorf bleibe oder nicht, ändert an meiner Arbeitsweise nichts. Ich bin engagiert, reflektiert und freue mich auf die Aufgabe“, sagt Monika Potzmann. Sie habe nach den Vorkommnissen der letzten Monate einiges an Reflexionsarbeit geleistet und sei sich gemachter Fehler bewusst geworden, sagt die Direktorin. „Ich bin ebenso wenig perfekt wie andere Menschen auch. Ich habe Erkenntnisse darüber gewonnen, was ich gut und was ich weniger gut gemacht habe. Das wird für die Zukunft hilfreich sein.“

Nicht zuletzt um Entwicklungen wie jene in der Zeit des Jahreswechsels künftig vermeiden zu können wird die Bildungsdirektion näher an der IMS Lanzendorf dranbleiben. „Das Team wird in seiner Arbeit pädagogisch begleitet und unterstützt. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler, die bestmöglich ausgebildet und für ihren weiteren Bildungsweg vorbereitet werden sollen“, schreibt Dagmar Pokorny, Schulqualitätsmanagerin der Bildungsdirektion.