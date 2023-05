Drei Verhandlungstage für einen Freispruch

Sie kommen, sie kommen nicht - leicht abgewandelt spielten das ein 26-jähriger Angeklagter und das vermeintliche Opfer über drei Verhandlungstage mit Richterin Anna Wiesflecker. Der Aserbaidschaner soll am 6. Oktober letzten Jahres seinem Kurzzeit-Arbeitgeber in Lanzendorf gedroht haben, mit tschetschenischen Freunden vorbeizukommen und ihn abzustechen, wenn er den ihm noch zustehenden Lohn nicht herausrücken würde.

Die Drohung beweisen sollten Whatsapp-Nachrichten. Als der Prozess in seinen ersten Verhandlungstag ging, lag das Protokoll der Nachrichten dem Gericht noch nicht vor. Was insofern nicht von Bedeutung war, weil es der Angeklagte vorzog, nicht am Landesgericht Korneuburg zu erscheinen. Weswegen das anwesende mutmaßliche Opfer noch nicht im Zeugenstand befragt werden konnte. Das Nachrichten-Protokoll wollte er ohnehin noch nachreichen.

In letzter Minute bog der Angeklagte ums Eck

Also musste ein zweiter Prozesstag her. Damit es nicht so langweilig würde für die Richterin, tauchte diesmal der Aserbaidschaner auf, das vermeintliche Opfer aber nicht. So puzzelte sich Wiesflecker diese Verhandlung zusammen, allerdings immer noch ohne das Nachrichtenprotokoll. Dafür hatte der Beschuldigte mehr Zeit seine Sicht der Dinge zu schildern, die natürlich eine sehr unschuldige war. Ein dritter Verhandlungstermin musste es richten, damit Wiesflecker richten konnte.

Bei Aufruf der Hauptverhandlung erschien - niemand. Wobei, der Verfahrenshelfer des 26-Jährigen - Marius Garo - war anwesend, der angesichts der gähnenden Leere am Gerichtsflur „not amused“ war: „Ich komm mir gefrotzelt vor.“ Damit stieß er auf Verständnis bei der Richterin, es änderte aber nichts an den Tatsachen. Kaum war der vierte Verhandlungstermin angesetzt, bog der 26-Jährige ums Eck - er habe sich ein wenig verspätet.

Das war ein Anfang, änderte aber nichts an der Abwesenheit des Unternehmers. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wurde dieses Problem diesmal juristisch gelöst. Die Aussage, die der angeblich Bedrohte bei der Polizei gemacht hatte, konnte in allseitigem Einverständnis verlesen werden. Und dann war es auch ganz schnell zu Ende. Wenn Aussage gegen Aussage steht, es an Beweisen mangelt und sich das vermeintliche Opfer nicht am Verfahren beteiligt, konnte die Richterin nur zu einem Urteil kommen: Freispruch.

