Ein Rennen, das nur Gewinnerinnen und Gewinner kennt

In Monaco, der Heimat der Reichen und Schönen, haben am Sonntagnachmittag (28. Mai) Max Verstappen, Fernando Alonso oder Lewis Hamilton ihre Runden in den Formel-1-Boliden gedreht. Bereits Stunden vor diesem Rennen sorgten Elias, Saskia, Tobenna oder auch Celine auf dem Parkplatz vor der IMS Lanzendorf/Maria Lanzendorf für Spannung.

Insgesamt acht Kinder folgten dem Aufruf von ARBÖ-Obmann Franz Pretsch zur Teilnahme am traditionellen Kettcar-Rennen in Lanzendorf. Der Anlass vermochte trotz idealen Bedingungen – wie bereits bei der Austragung im Vorjahr – nur wenig Teilnehmende anzulocken. Am Ende aber durften sich alle acht Pilotinnen und Piloten mit Jahrgängen von 2014 bis 2019 als Gewinnerinnen und Gewinner fühlen.

Ausser einem kleinen Rennunfall, der beim Piloten nur ganz kurz für die eine oder andere Träne gesorgt hatte, verlief der Anlass reibungslos und weder der Einsatz des Safety Cars noch das Aussprechen von Strafen wegen unfairem Verhalten waren notwendig. Mit Medaillen um den Hals und Urkunden in den Händen durften sich alle noch zum Gruppenfoto aufstellen, bevor es dann kurz vor der Mittagszeit wieder nach Hause ging.

