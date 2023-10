Eine (Lichtbilder)Reise durch Südwestafrika

Bereits drei Mal hat Michael Komarek Teile von Südwestafrika bereist. Am 12. Oktober (ab 16.45 Uhr) nimmt der Lanzendorfer Gemeinderat in einem Lichtbildervortrag die Besuchenden im Lanzendorfer Volkshaus mit auf die Reise durch die Schönheiten von Botswana, Namibia und Simbabwe. Zentrale Punkte des Vortrages werden unter anderem die Tierwelt des Chobe-Nationalparks (Botswana), die Viktoriafälle (Simbabwe) und die älteste Wüste der Erde in Namibia sein.

„Wir begeben uns auf die Spuren der Kolonialzeit, aber auch unter Menschen, deren harten Alltag Gruppentouristen meist verborgen bleibt“, verspricht Michael Komarek einen spannenden Vorabend. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.