Fackelzug – Feuer und Flamme für „eine ehrliche Politik“

Der traditionelle 1. Mai-Fackelzug ist nach der Corona-bedingten Pause zurück. Und das 2023 mit einer Premiere. Am Abend des 30. April führte der Weg die rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Volkshaus zum Sportplatz erstmals durch die Ende Mai 2021 eröffnete Bahnunterführung und war demzufolge „schrankenlos“.

Bevor sich aber der durch die Feuerwehr gesicherte Fackelzug in Bewegung setzte, stimmten sich die Teilnehmenden vor dem Volkshaus – unter anderem mit Musik des Bläser-Quintetts „Waldviertler Buam“ – auf die Feier ein. Kurz nach 20 Uhr setzte sich der Umzug dann in Bewegung und am Sportplatz, bei Speis und Trank am Lagerfeuer, war es dann an Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ), den 1. Mai in einer Ansprache hochleben zu lassen.

Krispel betonte, dass die Feierlichkeiten zum 1. Mai für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach wie vor eine große Bedeutung hätten und gleichsam der lautstarke Appell „für ehrliche Politik“ seien. „Der 1. Mai ist Gedenk-, Feier- aber auch Kampftag“, betonte die Ortschefin und beleuchtete das Problem der steigenden Preise und des gleichzeitig sinkenden Wohlstands für die arbeitende Bevölkerung. Zudem nahm Krispel Bezug auf die Wirren in der SPÖ-Bundespartei und sagte: „Es ist höchst an der Zeit, den parteiinternen Diskussionen ein Ende zu bereiten. Es braucht gemeinsame Stärke, eine geschlossene Sozialdemokratie, die glaubwürdig, entschlossen und mutig ist. So können wir wieder punkten. Denn ohne SPÖ in der Regierung wird die Bevölkerung vergessen.“

Bezüglich des engsten Lebensumfeldes in Lanzendorf versprach die Bürgermeisterin, dass der Gemeinderat weiterhin „mit vollem Einsatz im Interesse für eine lebenswerte Gemeinde“ arbeiten werde. Man versuche trotz der finanziell angespannten Lage Projekte voranzutreiben. So sei die Planung des neuen Kindergartens in der Eichensiedlung im Gang, die Renovierung des alten Feuerwehr-Gebäudes in Oberlanzendorf werde in Angriff genommen und bei der Erneuerung des Kanals in den alten Siedlungsgebieten sei man mitten in der Arbeit. „Wir möchten der Jugend, den Erwachsenen von Morgen, Perspektiven in unserem Ort bieten können“, sagte Silvia Krispel.

