Führungsqualitäten – ein Elchtest mit anderem Tier

Die Dauer der Zusammenarbeit zwischen Finn Fionell und mir am vergangenen Mittwoch (17. Mai) hat nur rund sieben Minuten gedauert. Die kurze Zeit war geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Finn ist weder ein Arbeitskollege noch ein Vorgesetzter von mir. Finn ist ein Pferd. Genauer gesagt ein 13 Jahre alter, gutmütiger Wallach.

Leistungsverbesserung oder Motivationssteigerung. Ausdrücke, die im Vokabular einer Führungskraft nicht fehlen werden. Elisabeth Proksch, Wirtschaftscoach und „Unternehmens-Flüsterin“, nimmt sich der Aufgabe an, mit Führungskräften – oder solchen, die es werden wollen – Kommunikations- und Führungsqualitäten zu trainieren und zu entwickeln. Und bei ihren im Gut Fabricius in Lanzendorf angebotenen Seminaren setzt sie auf eine ganz besondere Methode, respektive auf Mitarbeitende der besonderen Art. Auf Pferde. Buchautorin Elisabeth Proksch gehört mit ihrer „Leading Alpha“ bezeichneten Methode seit zwei Jahrzehnten europaweit zu den Pionierinnen.

Direkten Kontakt zu Pferden hatte ich bisher nur einmal, 1979 bei einem geführten Ausritt in der Camargue (Frankreich). Am 17. Mai war der eingangs erwähnte Finn aber nicht „Fortbewegungsmittel“, sondern Partner, Coach, Spiegel und Feedbackgeber beim Reinschnuppern in ein besonderes Programm für Persönlichkeitsentwicklung und Führungskräftecoaching.

„Durch diverse Aufgabenstellungen im Umgang mit Pferden unterschiedlicher Rangordnung und Charaktere zeichnen sich individuelle Stärken und Möglichkeiten bezüglich Führung oder Kommunikation der Teilnehmenden ab“, sagt Elisabeth Proksch. Weil Pferde mit ihren Reaktionen ein direktes, ungeschöntes und ehrliches Feedback geben würden, lasse sich die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens überprüfen.

Ich und Finn gehen einen Achter. Finn an einem Ende des Seils, ich am andern. Auf Sprache, Schnalzgeräusche oder Zeichen mit der Hand muss ich verzichten. So lautet die Vorgabe. Ich soll den Weg und das Tempo bestimmen und auch der Abstand zwischen mir und Finn soll möglichst gleichbleibend sein. Dann wird von mir ein abruptes Stehenbleiben verlangt, welches ich Finn weitergeben soll – alles bei gleichbleibender Distanz von rund zwei Metern zwischen Mensch und Tier. Gar nicht so einfach.

„Das sind Übungen, die mithelfen, Grenzüberschreitungen zu erkennen und adäquat darauf reagieren zu können. In der Arbeitswelt ist es wichtig, dass jede und jeder so viel Raum und Zeit bekommt, damit das ganze Leistungspotential abgerufen und der Sache zur Verfügung gestellt werden kann“, zieht Elisabeth Proksch einen Vergleich zwischen der Simulation mit dem Tier und dem Arbeitsverhältnis zwischen Menschen. Auch in diesem Verhältnis zwischen vorgesetzter Person und Mitarbeiterin/Mitarbeiter sei die – immer mehr vernachlässigte – nonverbale Kommunikation ein wichtiger Faktor, sagt Wirtschaftscoach Proksch.

Meine gemeinsame Zeit mit Finn Fionell, auch wenn diese nur kurz gewesen ist, hat auf interessante Weise bestätigt, dass in meiner Arbeitsweise – gerade auch in Funktionen mit Führungsaufgaben – Flexibilität ein wichtiger Faktor gewesen ist und noch immer ist. Die in den gut 40 Jahren Berufsleben gemachten Erfahrungen geben dem, was mir Finn vor Augen geführt hat, recht. Das kurze Führungstraining in Lanzendorf hat bei mir eines auf jeden Fall bewirkt: mein Horizont hat sich wieder um ein Stück erweitert.

„Erfolgreiche Unternehmen brauchen die Herangehensweisen beider Geschlechter“, sagt Elisabeth Proksch, die auf jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Zwei- und Vierbeinern zurückschauen kann. Die Arbeit mit den Pferden sage eine Menge über weibliche und männliche Führungsqualitäten und allenfalls vorhandene Defizite aus. Ihr vermitteltes Wissen soll laut Proksch zur „Sattelfestigkeit in allen Belangen“ führen. Auf jeden Fall ermöglicht sie eine Unternehmensberatung der etwas anderen Art. Mit spannenden Momenten außerhalb des Seminarraums, fernab von Hellraumprojektor oder Flipchart und außerhalb der gängigen Norm.

