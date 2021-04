Schreckliche Szenen müssen sich am 9. Jänner dieses Jahres in einem Haus in Lanzendorf für eine 54-Jährige abgespielt haben. An diesem Tag ging ihr 46-jähriger Ex-Lebensgefährte unter Einfluss von Alkohol dermaßen aggressiv auf die Frau los, dass es in einer Anklage wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung am Landesgericht Korneuburg mündete.

„Dass ich das einem Menschen antue“, war der 46-jährige Angeklagte auch vor dem Schöffensenat immer noch glaubhaft schockiert von den Abgründen, die er an sich entdeckt hat. Diese Einsicht beschränkte sich zunächst aber nur auf die Delikte der Körperverletzung im Zuge von Handgreiflichkeiten und die gefährliche Drohung, die im lautstarken Streit gefallen sein könnte. Genau konnte sich der Maschinist an die Vorfälle aufgrund des starken Alkoholkonsums nicht mehr erinnern.

Den massiven sexuellen Übergriff auf seine in Hollabrunn lebende damalige Lebensgefährtin stritt er über weite Strecken der Verhandlung mit den Worten ab: „Ich schätz mich so ein, dass ich sowas nicht täte.“ Just an dieser sensiblen Stelle der Befragung störten Bauarbeiten in der Tiefgarage des Landesgerichts akustisch den Fortgang der Verhandlung und nötigten den Schöffensenat, diese in einem anderen Saal fortzusetzen.

Geständnis nach Nachdenkpause

„Aha“, hakte der vorsitzende Richter Helmut Neumar nach, „Kratzer, Schläge und Hämatome – so schätzen Sie sich schon ein?“ Diese Mauer der Scham des 46-Jährigen hielt bis zur Aussage der 54-Jährigen, der er mit seinem Verhalten eine Aussage nicht ersparte. Nach der Einvernahme, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, war die Atmosphäre im Gerichtssaal erdrückend. Mit knappen Worten bat Neumar den Angeklagten seine Einlassungen mithilfe seines Verteidigers, Harald Weber, zu überdenken.

Mit gesenktem Kopf und kaum hörbar, was diesmal nicht an den vor dem Gericht stattfindenden Rasenmäh-Arbeiten lag, gestand er schließlich ein: „Kann sein, dass ich‘s gewesen bin.“ Das rechtskräftige Urteil lautete auf 18 Monate bedingter Freiheitsstrafe und 10.800 Euro unbedingter Geldstrafe. Besonders mildernd für den Mann war der Umstand, dass er bereits vor der Verhandlung Kontakt mit der Bewährungshilfe aufgenommen sowie eine Psycho- und Suchttherapie begonnen hat und vor Ort im Gericht 5.000 Euro Schmerzensgeld an Rechtsanwalt Gunter Österreicher, stellvertretend für das Opfer, übergab. „Das ist in Wahrheit eine Tragödie“, zog der Richter ein bitteres Fazit dieses Prozesses.