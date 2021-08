Josef Schiefer ist ein äußerst engagierter Zeitgenosse. Als Gemeinderat hilft er mit, die politischen Geschicke in seiner Wohngemeinde zu leiten und als Landwirt trifft man ihn immer wieder auf Monatsmärkten und Bauernmärkten in der Region an. Ab dem 22. August aber beschreitet Josef Schiefer einen zusätzlichen Weg: mit einem Hof-Fest lanciert er den Ab-Hof-Verkauf seiner Hanfprodukte und Erdäpfel. "Ich möchte den Ab-Hof-Verkauf dann möglichst einmal pro Monat, terminlich abgestimmt auf die Monatsmärkte in der Umgebung, anbieten", sagt Schiefer.

An diesem Kick-off-Tag für den Ab-Hof-Verkauf werden Hanfführungen stattfinden, bei denen man allerlei Wissenswertes über den Anbau von Hanf und die vielfältigen Möglichkeiten der Verarbeitung dieser Nutzpflanze bekommen kann. Zudem wird Sandor Nagy von der Ölmühle Gramatneusiedl bei einem Schaupressen vor Ort veranschaulichen, wie aus den Hanfsamen das beliebte Öl gepresst wird. Aber nicht nur die Samen werden verarbeitet. Aus dem Kraut und den Hanf-Blättern entstehen Hanftee und Dämmstoffe. Der Presskuchen wird als Futtermittel für Tiere verwendet und das Hanfmehl kann für die Produktion von Brot oder Kuchen eingesetzt werden.

Neben den Schiefer-Produkten werden an der Franz-Zieger-Straße Gastanbieter ihre Waren wie Fruchtweine, Essigspezialitäten, Honigprodukte, Schokoladen oder Mehlspeisen verkaufen und auch für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

Eröffnung des Ab-Hof-Verkaufs findet am 22. August von 10 bis 17 Uhr an der Franz-Zieger-Straße statt. – Hanfführungen gibt es jeweils um 10.30, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr.