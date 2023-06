IMS-Konflikt und die Hoffnung auf ruhigere Zeiten

Die interessensorientierte Mittelschule (IMS) Lanzendorf hat unruhige Monate hinter sich. Der Höhepunkt wurde laut Recherchen der NÖN um den Jahreswechsel erreicht und gipfelte im Februar in der durch die Bildungsdirektion vorgenommenen Versetzung einer Lehrperson (Name der Redaktion bekannt) an eine andere Schule. Die Behörde begründete die Maßnahme mit „disziplinärem Fehlverhalten“ der betreffenden Lehrperson. Mit drei (auch) der NÖN-Redaktion vorliegenden anonymen Leserbriefen wurden aber jüngst wieder Fragen aufgeworfen. Ob es sich bei den Leserbriefen um eine konzertierte Aktion gegen die neue Leitung der IMS oder aber tatsächlich um das Anliegen besorgter Eltern handelt, kann nach intensiver Recherchearbeit seitens der Redaktion nicht abschließend beurteilt werden.

Die Gespräche mit Menschen aus dem Umfeld der Schule, der Eltern, der politisch Verantwortlichen aber auch aus dem Umfeld der versetzten Lehrperson zeigen eines: an der IMS herrschte seit Wochen sowohl auf Seiten der Leitung wie auch auf Seiten der sich mit der betreffenden Lehrperson solidarisierenden Kolleginnen/Kollegen gegenseitiger Argwohn und eine tiefe Verunsicherung. Beide Seiten argumentieren dabei mit dem „Wohl der Schülerinnen und Schüler“. Eine gesicherte Erkenntnis ist, dass die neue Leitung bezüglich Aufsichtspflicht und Anwesenheit in den Klassenräumen ein strengeres Regime eingeführt hat.

Lehrpersonen tranken und schliefen im Schulhaus

Dieser Punkt, aber auch eine von Alkoholgenuss begleitete Übernachtung von Lehrkräften in der Schule oder ein im Empfinden der Leitung offenbar zu jovialer Umgang der Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern hat den Brunnen vergiftet. Aus Sicht von der versetzten Lehrperson nahestehenden Menschen sei es dieser zuletzt nicht mehr möglich gewesen, befreit unterrichten zu können. Sie habe sich unter ständiger Kontrolle befunden und letztlich psychisch unter diesem Druck gelitten. Aber auch aus dem Umfeld der Direktorin ist zu vernehmen, dass die Vorkommnisse deutliche Spuren hinterlassen hätten.

Die Suche nach belegbaren Fakten hat sich als schwierig herausgestellt. Direktbeteiligte Personen wollten oder durften nicht mit dem NÖN-Journalisten sprechen. Die Bildungsdirektion erklärte die Angelegenheit bezüglich Kommunikation zur Chefsache. Susanne Schiller, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation, verschickte auf die von der NÖN gestellten Fragen lediglich eine allgemein gehaltene Antwort. Ein klares Bekenntnis zur neuen Leitung mit der seit einem Jahr im Amt stehenden Direktorin Monika Potzmann oder das Einräumen von Fehlern in Form eines – trotz vorhandenen Indizien – versäumten genaueren Hinschauens bereits in den letzten Monaten unter der ehemaligen Leitung gibt es von der Bildungsdirektion nicht.

Der Ruf der IMS Lanzendorf hat gelitten

„Seitens der Bildungsdirektion für NÖ ist zu dem anonymen Schreiben festzuhalten, dass die aufgeworfenen Anschuldigungen nicht nachvollzogen werden können“, teilt die Stabsstelle Kommunikation mit.“ Richtig ist, dass eine Lehrperson aufgrund diverser disziplinärer Fehlverhalten versetzt wurde. Seit diesem Zeitpunkt ist, nach Rücksprache mit der zuständigen Schulaufsicht, in der Schule Ruhe eingekehrt und es kam zu keinerlei negativen Vorkommnissen mehr. Die Schulaufsicht hat die Schule ständig begleitet und ist mit der Direktion in laufendem Kontakt. Die weiteren Anschuldigungen des anonymen Schreibers können nicht nachvollzogen werden und es liegen der Bildungsdirektion auch keinerlei Beschwerden von Eltern vor.“

Die erwähnte Ruhe ist jedoch eine relative. Denn neben der Versetzung der einen Lehrperson haben sechs weitere Lehrkräfte darum gebeten, künftig an anderen Schulen unterrichten zu wollen. Dennoch sei ein reibungsloser Schulstart 2023/24 „selbstverständlich gegeben“ und jene Lehrpersonen, die sich freiwillig hätten versetzen lassen, würden adäquat nachbesetzt, lässt die Bildungsdirektion wissen. Fakt ist: der Ruf der IMS Lanzendorf hat gelitten und Gewinner gibt es in diesem Fall keine. In erster Linie sind die Bildungsdirektion und die Schulleitung nun in der Pflicht, den ehemals guten Ruf durch Taten und ein hochstehendes Bildungsprogramm wieder herzustellen.