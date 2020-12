Wenn Mimi, Maxi und Schnurrli an Möbeln oder Kunstgegenständen die Krallen wetzen, dann hängt der Haussegen zwischen Haustier und Mensch schief. Nicht so, wenn es sich um ein Kunstwerk aus dem Hause „Green Rubin“ in Lanzendorf handelt.

Michael Bratusa, ehemaliger Mitarbeiter der Wiener Magistratsabteilung 10, hat einen frischen Weg eingeschlagen und stellt Gebrauchskunst her. „Ich musste raus aus dem Büro, brauchte eine Veränderung. Ich musste weg vom Computer, etwas mit den Händen erschaffen“, sagt der Lanzendorfer und tut das nun in seinem Atelier.

Aus Ästen, vornehmlich von Birken, Eschen oder Nussbäumen, Sisal und Kunstrasen fertigt der Jungunternehmer Kratzbäume – jeder ein signiertes Unikat – für den Kater und die Katze. Ohne Einsatz von Metall, nur mit Holzdübeln und Leim. Das aus der Region stammende Holz wird gelagert, damit dem arbeitenden Rohstoff der Großteil der Feuchtigkeit entzogen wird. Danach beginnen die diversen Arbeitsschritte bis nach vielen Stunden letztlich die Sitz-, Schlaf und Kratzgelegenheit für den Stubentiger gefertigt ist (Showcase auf der Webseite www.greenrubin.com).

„Ich gehe gerne auf individuelle Wünsche ein und nehme bei der Anordnung der Sitzflächen auch Rücksicht auf Alter, Gesundheitszustand und Bedürfnisse der Katzen“, erläutert Bratus, dessen Portfolio auch die Herstellung von Blumenständern oder Vogelfutterständern für draußen beinhaltet.

Die vielen Arbeitsstunden haben ihren Preis – Kratzsäulen gibt es ab 250 Euro, Kratzbäume ab 600 Euro – dafür bekommen Mimi und Co. eine exklusive Kratzmöglichkeit und der Katzenfreund ein den Raum schmückendes Kunstobjekt.