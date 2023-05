Lanzendorf trauert um Gemeinderat Michael Reisinger

Am Samstag, 13. Mai 2023, ist Gemeinderat Michael Reisinger (ÖVP) nach längerer Krankheit im 55. Altersjahr verstorben. Der kaufmännische Angestellte gehörte dem Lanzendorfer Gemeinderat seit Januar 2020 an, war Obmann im Prüfungsausschuss, Mitglied im Bauausschuss und im Prüfungsausschuss der Musikschule.

„Michael Reisinger wird uns in jeder Hinsicht fehlen, aber in unseren Herzen wird er ewig einen Platz haben“, sagte Michael Köhler, Obmann der ÖVP Lanzendorf. „Er hat sowohl seinen Beruf als auch die Aufgaben in der Gemeinde immer mit Hingabe, Genauigkeit und Überzeugung wahrgenommen. Er war bei all unseren ÖVP-Veranstaltungen der Antrieb für den Erfolg und hat sich unermüdlich für die Sache eingesetzt.“

Michael Reisinger wird von seinem Umfeld als umgänglicher, geselliger und stets hilfsbereiter Mensch beschrieben. Im vergangenen Herbst, kurz nachdem er im Sommer Opa geworden ist, durfte Michael Reisinger mit seiner Frau Sabine den 30. Hochzeitstag feiern. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne.

