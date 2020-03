Nachdem die Landeswahlbehörde die Wahlanfechtung der Grünen als „zu wenig substanziell“ angesehen und sie deshalb abgelehnt hatte, konnte sich am Montagabend der neue Gemeinderat an der konstituierenden Sitzung formieren. Da Anneliese Kerschbaumer, die ursprüngliche Nummer zwei der ÖVP, wegen fehlender zeitlicher Ressourcen auf ihr Mandat verzichtet, rückt mit Michael Reisinger ein neues VP-Mitglied in den 19-köpfigen Gemeinderat nach.

Die angelobten Gemeinderätinnen und -räte wählten mit 18 Stimmen (1 Stimme war ungültig) Silvia Krispel (SPÖ) ins Amt der Bürgermeisterin und sprachen auch Joachim Werdenich (SPÖ) das Vertrauen für eine weitere Legislatur als Vizebürgermeister aus. Auf Antrag der Bürgermeisterin wurde der neu aus sechs (bisher fünf) Mitgliedern bestehende Gemeindevorstand gewählt. Den Lanzendorfer Gemeindevorstand bilden künftig Joachim Werdenich (Vizebürgermeister/SPÖ), Christa Forster (SPÖ), Heinz Blocher (SPÖ), Markus Schmeidl (SPÖ), Nicole Puzsar (SPÖ) und Michael Köhler (ÖVP).

Die fünf Prüfungsausschuss-Mitglieder (4 SPÖ/1 ÖVP) wurden dem Wahlvorschlag entsprechend mit großer Mehrheit gewählt und die Bezeichnungen der neu sechs (bisher fünf) Gemeinderatsausschüsse wurden frisch geregelt und die Gremien personell besetzt. Der Arbeitsbereich Kultur, bisher dem Gemeinderatsausschuss Finanzen zugeteilt, bekommt einen eigenen Ausschuss (Kultur und Dorfgemeinschaft) und der Bereich Umwelt – bisher bei Agrar und Zivilschutz - ist neu im Ausschuss mit Jugend, Familie und Freizeit angesiedelt. Die SPÖ verzichtet zugunsten von Landwirt Josef Schiefer (Liste Schiefer) auf einen Sitz im Ausschuss Agrar, Zivilschutz- und Feuerwehrwesen.

„Weil immer mehr Aufgaben auf die Gemeinde zukommen und weiterzukommen werden, macht ein zusätzlicher Ausschuss für Lanzendorf Sinn“, sagte die Bürgermeisterin und machte die Namen der Ausschüsse öffentlich: