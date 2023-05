Monika Berger zieht für die ÖVP in den Gemeinderat ein

Nachdem am 13. Mai Gemeinderat Michael Reisinger nach längerer Krankheit verstorben ist, muss die ÖVP ihren vierten Sitz im Gemeinderat von Lanzendorf neu besetzen. Mit Monika Berger wird – neben Claudia Kotasek – künftig eine zweite Frau für die ÖVP-Fraktion im Gemeinderat sitzen.

Für die 51 Jahre alte selbständige Kauffrau ist es das erste politische Amt, welches sie bekleiden wird. Sie möchte als Gemeinderätin die Menschen „wieder mehr zueinander bringen“ und sieht ihre Stärken in jenen Bereichen, für welche sie sich mit viel Herzblut engagieren will. „Im sozialen Bereich liegen für mich, so glaube ich, jene Aufgaben, die mir am besten liegen. Wenn ich aber wo anders gebraucht werde, so werde ich versuchen, mich mit den Themen zu befassen und rauszufinden, was die Menschen brauchen.“ Durch Zuhören will Monika Berger ihren Beitrag dafür leisten, dass die Sorgen der Menschen gehört werden. „Nur so kann ich helfen, dass die verschiedenen Themen miteinander angepackt, ausdiskutiert und dann natürlich umgesetzt werden“, sagt die zukünftige Gemeinderätin.

Im Zuge der nötig gewordenen Neubesetzung gibt es auch Veränderungen in den Ausschüssen. Die Funktion des Obmannes für den Prüfungsausschuss übernimmt Georg Foidl, der neu auch Mitglied im Bauausschuss wird. Den Sitz im Ausschuss für Soziales, Generationen, Gesundheit und Sport überlässt Foidl hingegen Monika Berger, die auch im Ausschuss "Friedhof“ Einsitz nehmen wird. Obfrau für den Prüfungsausschuss der Musikschule ist neu Claudia Kotasek.

