Schon seit längerem ist das Verkehrschaos vor der Volksschule in Lanzendorf bekannt (die NÖN berichtete). Es kam auch schon zu ersten Umsetzungen des mit der Bezirkshauptmannschaft besprochenen Verkehrskonzepts. Beschlossen wurde, den Verkehr in der Schulgasse mithilfe von „Kiss & Go“-Zonen im Bushaltestellenbereich auf der B11 zu verringern.

Bereits im November wurde eine dieser Zonen bewilligt und auch eingerichtet. Nun haben sich jedoch noch ein „Halten und Parken verboten“- und ein „Vorrang geben“-Schild dazugesellt. Kritik kommt vor allem von den Eltern und auch von ÖVP-Gemeinderätin Anneliese Kerschbaumer. Sie kann sich nicht vorstellen, dass der „Schilderwald“ das Verkehrschaos bei der Volksschule beseitigen könne.

Die gesamte Schulgasse kann nun als erweiterte ‚Kiss & Go‘-Zone betrachtet werden.“ Volksschulausschuss-Obmann und SP-Gemeinderat Markus Schmeidl

Auf Anfrage der NÖN gab Schulausschuss-Obmann Markus Schmeidl Auskunft über diesen neuen Sachverhalt: Da viele Eltern die „Kiss & Go“-Zone nicht so nützen, wie es vorgesehen sei und trotzdem mit hoher Geschwindigkeit in die Schulgasse vorfahren, musste laut Schmeidl eine Maßnahme getroffen werden.

„Die gesamte Schulgasse kann nun als erweiterte ‚Kiss & Go‘-Zone betrachtet werden“, erklärt er. Die Eltern dürfen zwar bis zur Schule vorfahren, jedoch die Autos nicht abstellen, sondern ihre Kinder nur aussteigen lassen. Das „Vorrang geben“-Schild, welches nicht für Anrainer gilt, diene der Gewährleistung des Verkehrsflusses. Da die Autos am Ende der Schulgasse gezwungen sind, zu wenden, kommt es zu Staus und langen Wartezeiten. Laut Schmeidl sei diese Lösung nur ein Versuch. Nach zwei Monaten soll über die Effektivität entschieden werden. Auch Kontrollorgane wurden vom ARBÖ Ortsklub Lanzendorf angefordert. Sie sollen die Eltern darauf hinweisen, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Gestraft werde jedoch nicht. Es gehe nur darum, die Sicherheit vor dem Schulgebäude zu gewährleisten. Auch das Einsetzen von Polizisten sei eine Möglichkeit, um den Eltern klar zu machen, dass sie Gesetze übertreten. Im Moment habe die Polizeidirektion Leopoldsdorf aber zu wenig Personal, um jeden Tag einen Polizisten in der Schulgasse zu postieren.

Laut Schmeidl sei der einzig noch nicht umgesetzte Punkt der noch nicht gekennzeichnete Wendepunkt, der aber ohnehin schon aufgrund der Einbahnstraße vorhanden war, und der zweite „Kiss & Go“-Bereich auf der anderen Straßenseite der B11. Hierzu meint er, dass die Querungsoptionen zu gefährlich seien. Die Bezirkshauptmannschaft habe die Errichtung nicht durchgehen lassen, da der nächste Zebrastreifen zu weit weg von der Haltestelle sei. Es wird sich weisen, ob die Verkehrsschilder und Kontrollorgane das Chaos in der Schulgasse lösen werden.