Spatenstich für 77 Wohnungen in Bahnhofnähe

Über das Bauvorhaben beim Bahnhof wird in Lanzendorf schon länger gesprochen. Immer wieder hat es – nicht zuletzt wegen Corona, der unsicheren Preisentwicklung im Bausektor und deshalb letztlich wegen der Finanzierung – in der Planung für das Gebiet westlich der Bahntrasse Verzögerungen gegeben. Nun aber ist, nachdem die ersten Vorarbeiten schon ausgeführt worden sind und auf den Baustellen an der Ing. Karl Strycek-Straße und an der Unteren Hauptstraße 11 das schwere Gerät aufgefahren ist, der offizielle Startschuss erfolgt.

Am Mittwochnachmittag haben die FamilienWohnbau Niederösterreich (FWBNÖ) als Bauträger und der Linzer Bauunternehmer Swietelsky zum Spatenstich geladen. „Ich bin froh, dass wir heute den Spatenstich setzen können“, sagte Harald Keller, Geschäftsführer der FWBNÖ. Er sei vom Standort mit der optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr überzeugt. In der für die Bauwirtschaft nicht gerade einfachen Zeit sei die Inangriffnahme eines solchen Projektes keine Selbstverständlichkeit, betonte Keller.

Es werden bis zum Sommer 2025 an der Ing. Karl Strycek-Straße 43 und an der Unteren Hauptstrasse 34 Einheiten (2- bis 5-Zimmerwohnungen) zwischen 50 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. An der Unteren Hauptstraße entstehen zudem Büro- und Geschäftsflächen. Ein Kleinkinderspielplatz, Kinderwagen- und Fahrradabstellräume, eine Sauna und genügend Freiflächen werden das Projekt abrunden.

Die erforderlichen Pkw-Stellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage untergebracht. Besonderer Wert werde auf eine „ökologisch nachhaltige Ausführung und hochwertige Ausstattung“ gelegt, teilt die FWBNÖ mit. Als Energiequelle wird Erdwärme genutzt, die dank der unter den Bodenplatten liegenden Erdsonden die Heizung speisen und das Wasser erwärmen wird. Auf dem Flachdach werden PV- Anlagen installiert.

„Dieses Projekt wird ein Meilenstein für Lanzendorf“, sagte Lanzendorfs Gemeinderat Christian Wochner (SPÖ). Als Obmann des Ausschusses für Bauangelegenheiten, öffentliche Einrichtungen, Verkehr UND Ortsbild vertrat Wochner vor Ort die am Mittwoch verhinderte Bürgermeisterin. „Mit dem Zuzug der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner wird Lanzendorf die magische Grenze von 2000 Einwohnern übertreffen. Wir als Gemeinde müssen dafür sorgen, dass die nötige Infrastruktur für die Einwohner zur Verfügung stehen wird. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass sich die neuen Familien wohl fühlen, am Gemeindeleben teilnehmen und Lanzendorf nicht nur als Schlafort sehen werden.“