Überraschung für die Hortkinder: ein Helikopter zum Anfassen

Wenn mitten auf einem Sportplatz ein Helikopter landet, dann ist der Grund dafür selten ein erfreulicher. Am Donnerstag (20. Juli) aber war es so, denn das Team rund um Leiterin Bettina Nementh-Maier hat sich zum Abschluss des Lanzendorfer Sommerhorts eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen. Um 10 Uhr löste das „Klopfen“, welches beim Durchschneiden der Luft durch die Rotorblätter entsteht, Aufregung bei den am Rand des Fußballplatzes versammelten gut 30 Kindern aus.

Die Blicke gingen gegen den Himmel und es war rasch klar, dass der sich nähernde Helikopter der Firma Hubi Fly aus Bad Vöslau die Überraschung sein wird. Nachdem die Piloten Rene Römer und Sebastian Radl mit Hilfe von Flughelfer Kurt Ednitsch das rot-weiß gefärbte Fluggerät sicher auf dem Rasen gelandet hatten, war die Reihe an den Kindern. Ganz nach dem Motto „was man weiß und doch nicht kennt“ näherten sie sich dem Helikopter.

Wer Fragen hatte, bekam diese von den Piloten fachmännisch beantwortet. Während sich einige der Kinder als „erdverbunden“ und bezüglich der Fliegerei eher zurückhaltend äußerten, gab es auch solche, die sich sogar ihre berufliche Zukunft in der Luft vorstellen können. Zum Beispiel die acht Jahre alte Marilen. Auf die Frage, ob sie den vielleicht sogar Helikopter-Pilotin werden möchte, antwortete die junge Maria Lanzendorferin ganz selbstbewusst mit einem klaren „Ja“. Kein Wunder, dass sie wenig später – gemeinsam mit Ivo-Gabriel – sogar im Cockpit der Maschine hinter dem Steuerknüppel Platz nahm.

„Wir bieten den Kindern in den drei Wochen des Sommerhorts immer abwechslungsreiche Ausflüge und Aktivitäten. Dank der Firma Hubi Fly haben wir zum Abschluss der drei Wochen etwas ganz Besonderes präsentieren können“, sagte Hort-Leiterin Betina Nemeth-Maier. „Ich glaube, die Überraschung ist uns gelungen.“