Wieder ist Lanzendorf von nächtlichen Einbrüchen oder Einbruchsversuchen betroffen. In der Nacht auf Mittwoch (22. September) ist sowohl in den Kindergarten wie auch in die Volksschule eingebrochen worden. Bei beiden Bildungseinrichtungen wurde laut Angaben der Polizei versucht, über ein eingeschlagenes Fenster in die Räume zu gelangen.

Gegen 01.10 Uhr haben der oder die Täter in der Volksschule ein Fenster eingeschlagen. Der daraufhin ertönende Alarm dürfte den oder die Täter dann aber von weiteren Aktionen abgehalten haben, denn wie die Polizei auf Anfrage der NÖN mitteilt, sei nichts entwendet worden. Der/die Täter dürften die Flucht ergriffen haben.

In der Nacht auf Mittwoch (22. September) fanden Einbruchsversuche in den Kindergarten (oben) und in die Volksschule Lanzedorf (unten) statt. Peter Gerber Plech

Auch beim Lanzendorfer Kindergarten hat die Täterschaft ein Fenster eingeschlagen. Ob dort neben dem verursachten Sachschaden am Fenster zusätzlich noch Gegenstände aus den Räumen gestohlen worden sind, ist noch nicht klar. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen der Polizei.

Erst in der Nacht vom 6. auf den 7. September ist die Kantine des SC Lanzendorf Ziel eines Einbruchs geworden (die NÖN berichtete). Damals sind Lebensmittel, Bargeld und ein Rasenmäher gestohlen worden.

Im August ist in der Nachbargemeinde Lanzendorf im Bereich der Artur Schmid-Gasse in zwei Privathäuser eingebrochen worden.