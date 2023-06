Rote Pensionisten demonstrieren in Schwechat für rasche Preissenkungen

„Wir wollen keine Millionen, wir wollen essen, heizen, wohnen“ - diese zentrale Botschaft trugen die Demonstranten diese Woche lautstark und unübersehbar vom Schwechater Hauptplatz in die Welt hinaus. Der SPÖ-nahe Pensionistenverband, genauer gesagt die Bezirksgruppe Schwechat um Vorsitzenden Wilhelm Dibon, hatte zur Protestkundgebung geladen, um die Forderungen nach Preissenkungen und einer Erhöhung der Pensionen zu fordern.

Dibon zeigt sich im NÖN-Gespräch mit der Teilnahme hochzufrieden und streicht den großen Zuspruch vor Ort heraus. „Wir wollen für das Thema sensibilisieren und die Leute waren sehr interessiert“, erläutert der Bezirksvorsitzende. Nicht erst die aktuelle Teuerung würde der älteren Generation zusetzen, negative Entwicklungen für Pensionsbezieher gebe es schon seit 20 Jahren, betont Dibon. Die hohen Preis würden die Lage jedoch verstärken - „viele gehen am Zahnfleisch daher“, hält er fest.

Furcht vor „flächendeckender Altersarmut“

Das könne er auch in seiner unmittelbaren Umgebung beobachten. „Ich wohne in der Gladbeckstraße in der Nähe des SOMA-Marktes. Zu meiner Bestürzung sehe ich dort immer öfter Personen, die ich kenne und die nun auf den Sozialmarkt angewiesen sind“, berichtet der Schwechater. Aus seiner Sicht marschiere Österreich direkt auf eine „flächendeckende Altersarmut“ zu. Daher sei es an der Zeit „Lärm zu machen“ und vehement Preissenkungen und Pensionserhöhungen zu fordern, ist Dibon überzeugt. Passiere hierbei nichts, kann er sich eine erneute Demo gut vorstellen.

Auf Bundesebene hat der rote Pensionistenverband einige zentrale Forderungen formuliert, die der Bezirksvorsitzende zu 100 Prozent unterstützt. Etwa die Anhebung der Ausgleichszahlung für alleinstehende Bezieherinnen und Bezieher einer Pension von weniger als 1.110 Euro. Oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Hygieneartikel für Frauen, kostenlose Impfungen oder auch die Beibehaltung der Freiwilligkeit beim Pensionssplitting unter Ehepartnern.

Kritik an Aliquotierung im ersten Pensionsjahr

Ganz aktuell versucht der Pensionistenverband übrigens die Aliquotierung bei Neupensionisten aufzuhalten. So ist vorgesehen, dass nur jene Neo-Pensionisten die volle Pensionserhöhung bekommen, die am Anfang des jeweiligen Jahres in den Ruhestand gehen. Mit dem fortlaufenden Monaten sinkt die Erhöhung um einen gewissen Prozentsatz. Wer also im Jänner in Pension geht, bekommt 100 Prozent der Erhöhung, im Juli 50 Prozent und Senioren mit einem Pensionsantritt im November oder Dezember gehen leer aus.

„Das ist ein völliger Schwachsinn“, wird Schwechats Bezirksvorsitzender Wilhelm Dibon deutlich. Denn das treffe wieder einmal besonders Menschen mit niedriger Pension besonders hart. „Denn diese fehlende Erhöhung fehlt dann im Laufe der Jahre“, hält er fest.