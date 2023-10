Römerland ließ Partnerregionen am Schwechater Flughafen landen

Insgesamt 19 LEADER-Regionen gibt es in Niederösterreich. Allerdings steht LEADER in diesem Fall nicht für das englische Wort für „Führer“, sondern ist die Abkürzung für „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale". Diese französische Bezeichnung heißt übersetzt so viel wie „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft". Über Regionalentwicklungsvereine wie das „Römerland Carnuntum“ (RLC) werden so Projekt in den jeweiligen Regionen entwickelt und umgesetzt - mit teils kräftiger Ko-Finanzierung durch die Europäische Union (EU).

Erst im Juli startete eine neue Förderperiode. Zentral bei LEADER ist die aktive Einbindung der lokalen Bevölkerung. Zudem ist man in den Regionen bemüht, untereinander stärker zu kooperieren. Aus diesem Grund luden RLC-Geschäftsführerin Gabriele Preisinger und Obfrau Daniela Koller zum Vernetzungstreffen am Schwechater Flughafen. „Diese Veranstaltung markiert einen wichtigen Schritt in Richtung einer stärkeren und effizienteren regionalen Entwicklung in Niederösterreich“, betont Preisinger.

LEADER soll „noch sichtbarer“ werden

So feilten die Obleute sowie weitere Vertreter der 19 Regionen gemeinsam an Strategien, wie die Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. „Ziel ist es, LEADER als treibende Kraft der Regionalentwicklung in Niederösterreich noch sichtbarer und effektiver zu machen“, hält die Römerland-Geschäftsführerin fest. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf die übereinstimmenden Bemühungen mit denen „die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region“ nachhaltig gefördert werden soll.

Natürlich bot das Vernetzungstreffen auch die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Preisinger und Obfrau Daniela Koller gaben ihren Gästen im Zuge dessen gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Airportregion, Friedrich Zibuschka, einen Einblick darüber welchen Mehrwert die Kooperation hier vor Ort bringt und wie gemeinsame Projekte umgesetzt werden können.