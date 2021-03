Ein übermütiger Jugendlicher, ein abgestellter Waggon und ein lauter Knall – ein Vorfall mit schweren Folgen ereignete sich am Samstagmittag beim Bahnhof Kaiserebersdorf. Nach der Ankunft sollte es für drei Freunde eigentlich nach Hause gehen, doch einer der Jugendlichen hatte eine fatale Idee.

Er entschloss sich, auf einen am Abstellgleis geparkten Waggon zu klettern, um dort mit seinem Handy ein Selfie zu machen. Seine Freunde wollten es ihm noch ausreden, das gelang aber nicht. Einer der jungen Zeugen erzählte der Polizei, dass der 16-Jährige mit der Hand an die Oberleitung geraten sein dürfte. Plötzlich gab es einen lauten Knall und 15.000 Volt schossen durch den Körper des Burschen. Er wurde vom Waggon geschleudert und blieb mit schweren Verbrennungen am Boden liegen. Rund 30 Prozent der Körperoberfläche waren verbrannt, ebenso dessen Kleidung. Der Jugendliche wurde vom Roten Kreuz Schwechat mit dem Noteinsatzfahrzeug ins AKH nach Wien gebracht.